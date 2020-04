'Pusieron en peligro la salud pública', juez sobre fiesta en Usaquén

El Juzgado 72 con función de control de garantías accedió a la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento domiciliaria contra uno de los 41 asistentes a la fiesta en Usaquén, mientras que sobre otros 39 se impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad.



Según la juez los ciudadanos que asistieron al evento “en efecto pusieron en peligro la salud pública”.

La funcionaria judicial agregó que: “No es secreto para los colombianos que se está enfrentando una pandemia y además no es desconocido para los imputados porque a diario en los medios de comunicación se habla sobre las medidas para proteger a los ciudadanos, en especial medidas sobre el contacto social y por eso se se lleva a cabo el aislamiento obligatorio".



La fiscal encargada había solicitado tres medidas de aseguramientos no privativas de la libertad para 39 personas: la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o autoridad que el designe, observar buenas conducta familiar y la prohibición de salir del país o del ámbito territorial que fije el juez.

El ente acusador cuestionó que algunos de los imputados ya tenían comparendos por violar el aislamiento obligatorio.



Otro de los imputados es de nacionalidad venezolana y la fiscal solicitó la libertad inmediata del señor para que sea puesto a disposición de Migración Colombia para que sea deportado y expulsado del territorio nacional. Sobre esta solicitud la juez accedió a su libertad inmediata para que sea puesto a disposición de las autoridades migratorias.



Frente al último de los imputados, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento domiciliaria debido a que contra ese hombre existe una sentencia condenatoria en la que se le ordenó casa por cárcel por el delito de porte ilegal de armas.

El defensor de este último ciudadano solicitó que se le impusieran las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad que se contemplaron para los otros 39 ciudadanos.



“La solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria no es necesaria porque él se encuentra cumpliendo una condena igual, él de ese lugar, no va a salir”, afirmó.



Según el abogado, la conducta por la que se le impuso la detención domiciliaria en sentencia anterior es “totalmente diferente y no tiene relación con la continuación de la actividad delictiva que previamente ya había aceptado”.



Respecto de los anteriores argumentos, la juez consideró que carece de fundamento lo dicho por el defensor debido a que el artículo al que se refiere sobre la continuación de la actividad delictiva, no aclara que tiene que ser delitos diferentes.

Según la juez “no se puede predicar una igualdad de trato sobre este ciudadano porque fue sorprendido violando una medida impuesta de carácter sancionatorio por parte del Juzgado 46 penal del circuito con funciones de conocimiento, el hombre no podía salir de su residencia ni siquiera para la comprar de alimentos”.



Respecto a lo la solicitud de las medidas mencionadas contra 39 de las 41 personas, la juez consideró que son proporcionales porque con estas se logra proteger a la comunidad que, en últimas, es la finalidad de las medidas adoptadas con ocasión de la emergencia sanitaria y por lo tanto, accedió a las mismas.



Al final de la diligencia, la defensa del administrador del hotel solicitó compulsar copias a la Procuraduría para que se investiguen las irregularidades porque, según la abogada, en el momento en que se desarrollaba la audiencia, se adelantaba un allanamiento del inmueble sin una orden.



La juez consideró que dicha solicitud no tiene que ver con la diligencia que se estaba llevando a cabo y le aclaró a la abogada que , como defensora del ciudadano, puede solicitar directamente acompañamiento de la Procuraduría y cualquier otro entre de control.

Las 41 personas, que permanecen en la estación de Policía de Usaquén, fueron capturadas sobre las 12:30 de la tarde del 20 de abril en una casa hotel del norte de la ciudad

Cabe recordar que el Juzgado 72 de control de garantías durante la noche del 21 de abril y la madrugada del 22, legalizó la captura de las 41 personas e imputó cargos por violación de la cuarentena en medio de una fiesta en un hotel en Usaquén, al norte de la capital.



Las 41 personas, que permanecen en la estación de Policía de Usaquén, fueron capturadas sobre las 12:30 de la tarde del 20 de abril en una casa hotel del norte de la ciudad. En el lugar se encontró que los ciudadanos estaban consumiendo licor y en el sitio se encontraron sustancias alucinógenas.

