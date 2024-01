Así se mueve la trata de personas con fines de explotación sexual desde Colombia

Una mujer, de 22 años, llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en calidad de deportada, procedente de Ciudad de México en noviembre del año pasado. La joven denunció que había sido víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. Así quedó en la denuncia que instauró ante la Policía Nacional.



(Lo invitamos a leer: Las excentricidades de 'Poporro', narco colombiano capturado en una mansión en Cancún)

“Fui contactada por una amiga que hace unos meses viajó a México, me dijo que estaba ganando buen dinero como dama de compañía y como mesera”, relató la joven a los investigadores que adelantan el proceso en la Policía Judicial, el cual es el único caso que en este momento llevan las autoridades colombianas por este tipo de delito asociado a México.



(De seguro le interesa leer: Alias Fito 'no está en Colombia', iría rumbo a Perú y luego a Bolivia: Inteligencia)



La mujer estaba pasando por una situación económica compleja, por lo que terminó por aceptar la oferta. “Me explicó que ellos me prestaban para sacar el pasaporte y pagar el tiquete aéreo, y que esa deuda, al mes, ya estaría saldada”, relató.



Cuando llegó a México le quitaron el pasaporte, la maltrataron e intimidaron y terminaron obligándola a prostituirse. “El pago era mínimo, me descontaban por la deuda que tenía y el ‘manila’ (proxeneta) me cobraba por la vivienda y la comida”, dijo la joven a la Policía.



(Le sugerimos leer: El número de homicidios se redujo un 1 % en 2023 y es el más bajo en tres años)



La joven logró huir y se presentó a las autoridades mexicanas que la deportaron y registraron la denuncia.

Facebook Twitter Linkedin

Dos mujeres rescatadas por el Grupo de Articulación Operacional de la Policía Judicial de Migración Colombia en Turquía. Foto: Migración Colombia

Por falta de denuncias el subregistro es alto

“Este tipo de casos se maneja con la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, para facilitar el intercambio de información en tiempo real con el objetivo de rescatar a las mujeres sometidas, esa es la prioridad y desmantelar estas redes que se lucran de la explotación sexual”, dijo a EL TIEMPO una oficial de la Policía que se encarga de casos de trata de personas.



(Lea también: Inseguridad, pobreza y turismo sexual, flagelos que ponen en jaque y riesgo a Cartagena)



Sobre México, señaló que el año pasado, además de la joven de 22 años, llegó otra víctima al país que también reconoció que fue explotada sexualmente, pero no lo denunció formalmente, lo que es un preocupante indicador del subregistro que existe sobre el tema.



La fuente de la Policía dijo que en los casos de trata de personas con fines de explotación sexual, “la gran mayoría viajan engañadas y terminan obligadas a brindar servicios sexuales. Situación que se agrava cuando involucra a menores de edad”.



Añadió que durante el 2023 fueron 50 las mujeres que denunciaron haber sido víctimas de este delito en otros lugares del mundo y que regresaron a Colombia, pero reiteró que el subregistro es muy alto.



(De seguro le interesa leer: Bogotá: llegó deportado profesor de música acusado de abuso sexual a alumna de 13 años)



De acuerdo con la Policía, otra forma de contactar a las mujeres es a través de redes sociales, con supuestas ofertas laborales llamativas: pago en dólares y gabelas como vivienda y hasta la financiación de estudios.



Las actividades laborales las relacionan con el cuidado de niños y adultos mayores con espacios para estudiar.

Facebook Twitter Linkedin

En el sector había varios burdeles involucrados en trata de personas. Foto: Policía

Las mujeres son llevadas a Europa o Asia

Las redes de trata de personas con fines de explotación sexual tienen como ruta Estambul y de ahí las llevan países de Europa o Asia, “donde las aíslan, someten a tratos degradantes y golpizas para doblegarlas, en casos más dramáticos la convierten en dependientes de la heroína”, dijo a este diario un funcionario de Migración Colombia.



(De seguro le interesa leer: ¿Están volando los aviones Kfir, con los que Colombia protege su soberanía?)



Señaló que muchas de estas mujeres terminan en redes al servicio de mafias rusas o chinas, “que las rotan de lugar y, de acuerdo a la edad, las explotan por unos 10, máximo 15 años”.



El funcionario de Migración Colombia señaló que la situación que se registra en México es similar a la de Panamá. Son mujeres que ingresan en calidad de turistas, estos países no piden visa y logran demostrar alguna solvencia económica.



“México es el país que más inadmite colombianos”, afirmó el funcionario, quien añadió que las autoridades migratorias nos relacionan con “personas vinculadas al narcotráfico, al ‘gota a gota’, esa actividad económica ilegal la llevamos nosotros y a la prostitución”.

Buscan redes en México

Advirtió que en México se ha logrado establecer que un grupo de las mujeres que viajan para esta actividad lo hacen por voluntad y acorraladas por necesidades económicas.



De hecho, tanto la Policía como Migración trabajan para identificar alguna red que se dedique a la trata de personas con fines de explotación sexual desde o hacia México. “Por ahora no se han identificado ofrecimientos de este tipo en internet o la darknet (red oscura) y solo se maneja una denuncia”, reiteró la oficial de la Policía.



(Lo invitamos a leer: Atención: Nueva condena por atentado a Escuela General Santander que dejó 22 muertos)



Las autoridades han encontrado patrones que son motivo de verificación, según los cuales, hay por ejemplo un aumento de viajes de mujeres solas a México y Panamá especialmente los fines de semana.



Extraoficialmente ha trascendido que grupos de mujeres viajan y permanecen poco tiempo hasta lograr pagos menores a 10.000 dólares para evitar tener que registrar el ingreso de esos montos al país.

Facebook Twitter Linkedin

Colombia marcha contra la explotación sexual. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Se reportaron 87 colombianos desaparecidos en el exterior

Las fuentes señalaron que no es posible establecer si estas personas ejercieron la prostitución en esos países, lo que no es ilegal, y que se concentran en identificar los casos en los que son obligadas.



(Le sugerimos leer: Fiscalía destaca investigadores por denuncia de periodistas de CityTV por acoso sexual)



Otro indicador que es examinado parte de Medicina Legal que señala que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del año pasado se reportó la desaparición de 87 colombianos en el exterior, de ellos 14 (7 hombres y 7 mujeres) en México, todos mayores de edad.



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET