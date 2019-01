No habrá rebaja en pena de confeso violador y asesino de niña en Meta

Ni a preacuerdos, rebajas de pena, o beneficio de casa por cárcel tendrá derecho Pastor Gómez Vaca, confeso violador y asesino de la niña Angie Lorena Nieto, de 12 años, en Barranca de Upía, Meta.



Por el contrario, Gómez Vaca se expone a una pena de hasta 60 años de cárcel –la máxima permitida en Colombia– debido a que las condenas por feminicidio van hasta 600 meses de cárcel (50 años), que pueden aumentar si el delito se comente contra menores de 14 años.

Todo esto aunque el hombre se entregó a las autoridades por su propia voluntad y aceptó el cargo de feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía en la audiencia realizada el pasado jueves en Villavicencio, luego del dictamen de Medicina Legal en el que se comprobó que existió acceso carnal violento y que la niña murió por trauma craneoencefálico severo. El cuerpo de la menor fue hallado el primero de enero en un paraje rural de Cabuyaro, también en el Meta, envuelto en una lona y cubierto por una cobija.



A pesar de que, en general, la ley establece que habrá una rebaja de pena de hasta el 50 por ciento para quienes aceptan los delitos, y en el caso de feminicidio la rebaja es hasta del 25 por ciento, “el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006) establece en su Artículo 199 que en el caso de los delitos cometidos contra menores de edad no hay rebajas de pena”, le explicó un abogado experto en derecho penal a EL TIEMPO.

El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006) establece en su Artículo 199 que en el caso de los delitos cometidos contra menores de edad no hay rebajas de pena

Ese artículo señala que “no procederán las rebajas de pena con base en los ‘preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado’”.



Ante conceptos que señalaban que la ley de feminicidio (1761 del 2015 o Rosa Elvira Cely) no admite rebaja de penas, el fiscal seccional de Villavicencio, Fernando Aya, expresó que “sí tiene rebaja hasta del 25 por ciento de la pena, como se le ofreció a Gómez Vaca por principio de favorabilidad”. “Con la Ley 1098 no tendría rebaja, pero con la Ley 1761 del 2015 sí”, reiteró Aya.



Fuentes de la misma Fiscalía a nivel central consultadas por EL TIEMPO enfatizaron en que el Código de Infancia es claro en señalar que no habrá rebaja de penas en este tipo de delitos contra menores. Esto mismo fue lo que sucedió con el caso de Yuliana Samboni, ocurrido en el 2016, por cuya violación, tortura y feminicidio fue condenado Rafael Uribe Noguera a 58 años de prisión. Como se trató de una niña, no hubo rebajas en la condena.

Johana Jiménez, promotora de la iniciativa de cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños, le dijo a EL TIEMPO que “no se puede conceder ningún tipo de beneficio” a Gómez Vaca. “El gran logro del Código de Infancia y Adolescencia es que eliminó cualquier tipo de beneficios para quienes se meten con menores de 14 años”, explicó.



El jueves pasado, tras finalizar la audiencia de imputación de cargos, Pastor Gómez Vaca fue enviado por la Jueza Sexta con Funciones de Control de Garantías de Villavicencio a la cárcel de esa ciudad, en donde fue recibido con golpes e insultos por otros reclusos, por lo que la Fiscalía solicitó para él medidas de protección.



Gómez Vaca se había presentado ante las autoridades pidiendo protección para él y su familia ante el temor de ser linchado por la comunidad de la vereda El Hijoa de Barranca de Upía, donde era conocido por todos y amigo de la familia de Angie Lorena. Sus hijos menores de edad están bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



Por otro lado, aunque en la audiencia no se trató el tema, los investigadores creen que otra persona habría participado junto con Gómez Vaca en el asesinato de la menor de edad.



El cuerpo de la niña Angie Lorena Nieto fue trasladado al mediodía del pasado jueves de la vereda El Hijoa, donde vivía con sus padres, al polideportivo del casco urbano de Barranca de Upía. Antes del sepelio se realizó una marcha de repudio por el crimen y los habitantes del municipio pidieron que no se vuelvan a repetir este tipo de actos contra los niños.

Este caso nos llena de tristeza, dolor y rabia, nos tiene muy preocupados y le pedimos al Presidente y al Congreso que se trabaje para que en Colombia exista cadena perpetua para este tipo de actos

A la familia de Angie Lorena la acompañaron la gobernadora Marcela Amaya; el alcalde de Barranca de Upía, Fredy Castro; el comandante de la Policía del Meta, coronel Nicolás Alejandro Zapata, y funcionarios de Bienestar Familiar.



Allí, la gobernadora Amaya señaló que la muerte de Angie Lorena se convirtió en un inicio de año lamentable para los niños. “Este caso nos llena de tristeza, dolor y rabia, nos tiene muy preocupados y por eso le hemos pedido al Presidente y al Congreso que se debe trabajar para que en Colombia exista la cadena perpetua para este tipo de actos violentos”, dijo.

