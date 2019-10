'Muerte de Dimar Torres no fue un acto de servicio': Mindefensa

El ministro de la Defensa, Guillermo Botero, le salió al paso en la tarde de este domingo a la publicación de la revista Semana en que se da a conocer un informe de la Fiscalía en el que se confirmaría que el asesinato del excombatiente de las Farc, Dimar Torres no fue un hecho fortuito, sino que fue ordenado por el coronel en retiro Jorge Armando Pérez Amezquita, y ejecutado por el cabo segundo Daniel Gómez Robledo.



"No fue un acto del servicio, la investigación la adelanta la Fiscalía. Y las personas involucradas fueron retiradas oportunamente del servicio. (...) Hemos actuado con transparencia, no hemos sido ni tolerantes ni negligentes en nuestro accionar frente a este crimen", aseguró Botero.

El Ministro afirmó que ha actuado con transparencia, y reiteró que inicialmente, cuando dijo que el cabo Gómez había actuado en defensa propia, en medio de un forcejeo, lo dijo porque fue la primer versión que le entregaron. "Ustedes saben que eso me costó una moción de censura y saben cuál fue el resultado. Ya dí las explicaciones del caso".



Botero reiteró que la investigación desde un principio esta en manos de la Fiscalía, y que el coronel Pérez Amezquita fue llamado a calificar servicios el 20 de mayo de este año.



A través de un comunicado de prensa, el Ejército Nacional señaló que las armas de dotación del pelotón que para el día de los hechos - 22 de abril de este año - se encontraban en la zona fueron entregadas a la Fiscalía.

De igual forma, la institución castrense señala que el cabo segundo Daniel Gómez Robledo -quien fue llamado a calificar servicios- en la actualidad se encuentra privado de la libertad en el Batallón de Artillería N°13, ubicado en Bogotá.



Otro de los investigados es el subteniente Jhon Javier Blanco Barrios, quien para la época de los hechos figuraba como comandante de pelotón. Fue llamado a calificar servicios el 20 de mayo de este año.



Por su parte el soldado profesional Yorman Alexander Buriticá Duarte pidió el retiro pero se encuentra inmerso en la investigación.



Dimar Torres fue asesinado en Convención, Norte de Santander cuando regresaba a su casa, un lugar de excombatientes de las Farc que se acogieron al proceso de paz. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, Torres fue retenido por un grupo de militares que le disparó causándole la muerte de forma instantánea.



La comunidad sorprendió a los militares, presuntamente involucrados, cuando pretendían desaparecer el cuerpo enterrándolo en una fosa común.



JUSTICIA

