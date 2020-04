Asesinan a escolta del director de Colombia Compra Eficiente

En la madrugada de este domingo fue asesinado Néstor Fernando Castiblanco Olave, escolta de 44 años y quien se desempeñaba en el esquema de seguridad de José Andrés O’meara, director de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

El cuerpo de Castiblanco Olave fue encontrado pasadas las 2 de la mañana en el barrio El Amparo, en Kennedy, cuando agentes de la Policía hacían labores de patrullaje. En el lugar no había cámaras de seguridad.



Al parecer, el hombre estaba en casa de un hermano, pero no es claro cuáles fueron las circunstancias por las que no llegó a su hogar, en el barrio Timiza. Se investiga si se trató de un hurto.



Castiblanco era pensionado de la Policía y ejercía como escolta de la Unidad Nacional de Protección.



Esa entidad lamentó su muerte a través de su cuenta de Twitter: “La familia de la UNP lamenta y condena el homicidio de nuestro compañero Néstor Fernando Castiblanco Olave, ocurrido en la madrugada de hoy. Expresamos nuestro sentido pésame a su familia y amigos”, dijo la institución.





