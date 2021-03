Además de asaltar, ladrones abusaron de deportistas en peña de Juaica

La peña de Juaica, ubicada a una hora de Bogotá, en el municipio de Tabio, fue el escenario de un impresionante robo este domingo. Según le contó a Noticias Caracol una de las víctimas, en medio de la caminata, cuando estaban llegando a la cumbre del cerro, cuatro personas salieron de la montaña, armadas, y la llevaron a ella y sus seis compañeros monte adentro.



La mujer relató que el grupo fue amenazado con cuchillos. De acuerdo con su testimonio, los asaltantes acostaron al grupo en el pasto, los amarraron y les dijeron que estaban secuestrados.



Posteriormente, los ladrones se habrían asegurado de tener los celulares de todas las víctimas, a quienes, a demás, les robaron relojes inteligentes y equipos de senderismo. Incluso, se llevaron los zapatos especiales que usan los deportistas para hacer senderismo.



En la grave denuncia de la víctima. también relató que fue víctima de abuso por parte de los delincuentes: “A mí me manosearon, intentaron bajarme los leggins y me miraron la cola. No sé si querían hacerme algo más. Después de un momento se fueron", le dijo la mujer al noticiero.



Y agregó que tuvieron que, al liberarse, tuvieron que descender descalzos del cerro.



JUSTICIA

