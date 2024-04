Defensa de Óscar Iván Zuluaga pide nulidad de decisión que validó imputación por caso Odebrecht

'Fiscalía no cumplió con determinación clara de los hechos': defensa de Zuluaga

Según la defensa, el fiscal del caso no cumplió los requisitos para la imputación. “La Fiscalía no cumplió con una determinación clara de los hechos jurídicamente relevantes y esa omisión vulneró de manera gravísima los derechos fundamentales de mis procesados. (…) Esa omisión de la Fiscalía debió haber sido corregida por el juez de garantías al no impartirle legalidad”.