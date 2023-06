De manera presencial y ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el saliente embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti expuso ayer que su vida corre peligro, en una jornada en la que por separado el alto tribunal dio a conocer que se compulsaron copias por una presunta compra de votos en las elecciones de 2018 en la que él estaría inmerso.



Frente a la reunión con el funcionario del ente acusador no trascendió el lugar exacto en el que se hizo, solo que fue en horas de la mañana, y en diálogo con EL TIEMPO, su abogado, David Benavides, dijo que en los próximos días presentará una denuncia formal por dichas amenazas; enfatizando que la reunión fue para abordar exclusivamente la seguridad de su cliente.



En esa línea, el penalista comentó que “nos gustaría aclarar que algunos medios están diciendo que son dos versiones distintas. La verdad es que no hubo una citación formal, ya sobre el transcurso de la mañana se comunicaron con él, y salió el otro trino de las amenazas que habían sido de público conocimiento”.

El abogado David Benavides. Foto: Archivo particular

Esto porque precisamente ayer la Fiscalía tenía previsto tomar la declaración juramentada del exembajador en el búnker del ente acusador, dentro de una investigación que se adelanta por la presunta financiación ilegal de la campaña del hoy presidente de la República, Gustavo Petro.



Y es que en unos audios que salieron a la luz pública hace unas semanas, se escuchó al exrepresentante de Colombia en Venezuela hablar de que recibió 15.000 millones de pesos para la campaña de Petro. Ante esto, el jefe de Estado ha insistido en que la plata que entró para sus aspiraciones no tiene nada de ilegal, misma versión del entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.



Ante esa cita para dar su declaración juramentada, tanto Benedetti como su abogado indicaron que no hubo un oficio formal previo convocándolos para ir al búnker ayer, y que una vez les indiquen ante cuál delegada presentarse, la posición del exfuncionario por el momento es presentarse a la justicia, aunque se anticipó que guardará silencio.



“Tenemos toda la disposición, tanto así que estamos diciendo que no sabemos dónde asistir (en la Fiscalía). Estamos comprometidos a asistir a todas las diligencias, pero en esta puntual vamos a guardar silencio”, resaltó el penalista Benavides.

De hecho, su defensa resaltó que en el acta de la reunión de ayer quedó que la razón por la cual no declaró es por las amenazas, “sin perjuicio de que sea cierto también que va a guardar su derecho a guardar silencio en el evento de que hubiera una citación”.



Ahora, sobre si Armando Benedetti podría valerse de la ira del momento y del presunto consumo de licor para no hablar en la Fiscalía sobre lo que se le escuchó en los audios, su abogado dijo que no podía contestar nada al respecto, y que ni siquiera ha hablado con su cliente de ese tema en particular.



Además, de si es una estrategia esperar que pierda el fuero que le otorga ser embajador para que el caso de los 15.000 millones pase a un fiscal de menor rango -y no delegado ante la Corte-, Benavides contestó que no está previsto ese panorama, y que incluso no se sabe si los procesos contra su cliente volverán a la Corte Suprema o se quedarán en la Fiscalía.



La mención en la Corte

Justo después de que salió públicamente que Armando Benedetti se vio con un fiscal para expresarle la situación de seguridad por la que pasa, se conoció de un nuevo lío judicial que podría afectarlo.



Resulta que en el marco de una investigación que avanza en contra del exsenador Eduardo Pulgar Daza, en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el magistrado que tiene ese caso, Marco Antonio Rueda, encontró una serie de evidencias que darían cuenta de que el exsenador Benedetti habría incurrido en actos de compra de votos en 2018.

Exsenador Eduardo Pulgar. Foto: Efe / Archivo

Por esa razón, compulsó copias de esa documentación para que la misma Sala de Instrucción abra de oficio un nuevo proceso en contra de Benedetti, en el que se valoren esas pruebas y se determine si hay lugar o no avanzar en un proceso investigativo.



Así quedó consignado en un documento del 20 de junio pasado, firmado por el magistrado Rueda, el cual dice que en el estudio de las pruebas y, en concreto, de interceptaciones telefónicas realizadas “se constataron interacciones de las cuales se desprende que, al parecer, el exsenador Armando Benedetti, habría incurrido en conductas atentatorias contra los mecanismos de participación ciudadana”.

Marco Antonio Rueda Soto, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

Esto, agrega el documento, “al acudir a la compra de votos en el municipio de Maicao, La Guajira, de cara a las elecciones legislativas que tuviera lugar el 11 de marzo de 2018”.



Además, en el papel dice que “al verificarse al menos provisionalmente y para los actuales fines, esto es, sin perjuicio de constataciones ulteriores, que, para ese entonces, el antes nombrado, avalado por el Partido de la U se desempeñaba como senador de la República y, de igual forma, pretendía mantener su condición congresual, se dispondrá la expedición de copias de algunas de las piezas de la presente actuación a esta misma sala”.



La razón de ello, se agrega, es porque lo encontrado nada tiene que ver con la investigación del exsenador Eduardo Pulgar Daza, y tendría que tener una revisión en otro expediente.



Es de recordar que el excongresista y exembajador Armando Benedetti tiene abiertos varios expedientes en los estrados judiciales. Uno por el delito de enriquecimiento ilícito, uno por lavado de activos, una denuncia por el caso de Centros Poblados, uno por las ‘chuzadas’, uno por el caso de Fonade, otro por el de la empresa Simetric y al menos uno por injuria y calumnia.



Asimismo, está citado como testigo en el caso del escándalo del robo a la exjefa de gabinete Laura Sarabia, que se suma al proceso de la supuesta entrega de los 15.000 millones de pesos para la campaña de Petro.

Encuentro de versiones

A la cita con el fiscal y la compulsa de copias ayer se sumó un tercer hecho en el que apareció mencionado Benedetti. Este, más político que jurídico, tiene que ver con un cruce de versiones justamente con su antiguo jefe, el jefe de Estado.

Presidente Petro en Francia Foto: Juan Diego. Presidencia

La W Radio publicó un reporte del periodista Daniel Coronell en el cual anunció que Benedetti -según él- se reunió con Petro el pasado lunes festivo. El lugar de encuentro, de acuerdo a la versión del exembajador recogida por la emisora, fue un hotel ubicado en el occidente de Bogotá, al cual llegó Petro -acompañado de su esquema de seguridad- para compartir algo de comida ligera con su exfuncionario.



De acuerdo al reporte de Coronell, el encuentro ese día festivo no pareció ser tenso, pues de hecho compartieron algunos alimentos. No obstante, el presidente Petro entregó una versión distinta, y en ella le contó al periodista que hace mucho no veía a Benedetti.



“El lunes festivo lo dediqué en Palacio a consejo de seguridad y de ministros. Llegamos hasta la medianoche organizando la sesión de Gobierno en La Guajira”, fue lo que le respondió Petro al periodista.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

