Por segunda vez aplazan audiencia de imputación contra Angélica Monsalve, ¿qué pasó?

Luego de que hace 15 días no pudo realizarse la audiencia, la Fiscalía General de la Nación volvió a solicitarle a un juzgado una cita para imputar a la fiscal Angélica Monsalve por el delito de concusión, diligencia que por segunda vez no se realizará.



(Le dejamos: Aplazaron la audiencia de imputación de cargos contra la fiscal Angélica Monsalve)

A ella la señalan de haberle pedido plata a una persona, a través de un tercero, para direccionar de manera ilegal el resultado de una investigación que llevaba a cabo, señalamientos ante los cuales ha respondido en redes.



Este 26 de octubre la diligencia le correspondía al Juzgado 36 de control de garantías de Bogotá, el cual la programó para las 11 de la mañana, hora hasta la que se esperó que estuviera, ya que la vez pasada trascendió que el otro despacho que tenía a cargo el caso no pudo contactarla para que estuviera en la imputación.



Sin embargo, a las 11:10 de la mañana, desde el Complejo Judicial de Paloquemao se explicó que no se va iba a realizar, pues la fiscal procesada solicitó reprogramar, argumentando tener diligencias a adelantar durante el día, las cuales previamente habían sido agendadas.



(Puede ver: Juez no avala prueba en caso contra el jefe de Protección de la Presidencia)

Facebook Twitter Linkedin

En contra de la fiscal Angélica Monsalve hay grabaciones como pruebas de la Fiscalía. Foto: Archivo particular

La reacción

Angélica Monsalve reaccionó al anuncio de imputación en su contra diciendo que supuestamente el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, y la vicefiscal Martha Mancera estaban haciéndoles "mandados" a delincuentes de cuello blanco.



"Intenta por todos los medios desprestigiar mi labor como fiscal (quisiera el imputado Martin Manjarres y secuaces haber arreglado con dinero sus delitos en el carrusel carros blindados). Los tres y únicos encuentros que se tuvo con los candidatos para el principio de oportunidad, fueron grabadas y no sé de dónde saca el fiscal 53 los hechos jurídicamente relevantes", escribió ella en su cuenta de X.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: