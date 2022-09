Este miércoles desde las 10:30 a. m. estaba citada una audiencia para que la Fiscalía imputara cargos al coronel (r) de la Policía Benjamín Núñez, quien es señalado como presunto autor del asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre, el pasado 25 de julio.



No obstante, la diligencia tuvo que ser aplazada porque Núñez no se presentó y a sus abogados no les fue reconocido el poder judicial para representarlo.



El oficial ha permanecido prófugo de la justicia pero su abogado ha dicho que está presto a entregarse a las autoridades si se garantizan condiciones de seguridad para él y su familia.



Durante los cortos minutos que duró la audiencia de este miércoles hubo una discusión entre la juez del caso, los abogados de Núñez y los abogados de víctimas.



Esto debido a que la funcionaria judicial no reconoció al abogado principal, Sergio Ramírez, ni al abogado suplente, el poder para representar al coronel (r) en la diligencia en tanto, según la togada, no cumplieron con los requisitos para la presentación de ese poder de representación.



Con esa decisión estuvieron de acuerdo los abogados de víctimas, quienes además criticaron la falta de los defensores en la presentación del poder y la inasistencia de Núñez. "Esto es una burla a la justicia, si se tiene contacto pleno con el procesado, como ha dicho el defensor, ¿por qué no lo presentan, por qué no lo entregan, por qué tienen esta artimaña?", cuestionó el abogado de víctimas Aníbal Garay.



En respuesta, Ramírez señaló que no hay ninguna tramoya y que su defendido no se ha presentado por riesgos para su seguridad.



"El señor Benjamín Núñez no hace presencia por temas de seguridad, tenemos la evidencia de que se están ofreciendo 150 millones de pesos por su muerte o captura vivo, o por la muerte de alguno de sus dos hijos", respondió su abogado.



También manifestó que el coronel se presentará voluntariamente a las autoridades esta semana para que se realicen las audiencias del caso.



La juez del caso dijo que dado que el coronel no estaba en la audiencia y no se había reconocido poder de actuación a su abogados, no había más opción que aplazar la diligencia, pero criticó el hecho de que el oficial retirado no se hubiera presentado pese a que la diligencia era virtual.



"Independientemente de las condiciones de seguridad que tiene, la norma permite que se haga parte en esta audienica de forma virtual, esté donde esté. Su inasistencia no la justifica esta funcionaria en el entendido de que podía haberse vinculado virtualmente y eso en nada afectaría su seguridad", señaló la juez.



Finalmente, la Fiscalía manifestó que pareciera que Núñez no tiene interés en atender el llamado de la autoridad, "si no se llegara a realizar la presentación (entrega de Núñez), la Fiscalía estaría de cara a perseguir lo plasmado en el Código de Procedimiento Penal frente a la rebeldía de comparecer ante las autoridades", expuso el fiscal en relación a una eventual declaración de contumacia, es decir, a ser procesado como 'reo ausente', figura usada para continuar con un proceso judicial con la ausencia del implicado.

