Sigue en vilo beneficio judicial para exfiscal Gustavo Moreno

Por problemas de conexión web con el lugar de permanencia de Gustavo Moreno en Carolina del Norte (Estados Unidos), tras ser extraditado por el entramado de corrupción del 'cartel de la Toga', tuvo que ser aplazada la audiencia en la que se definiría la prórroga del principio de oportunidad del exfiscal anticorrupción.



El pasado mes de abril, Moreno le envió una carta al presidente Iván Duque y al procurador Fernando Carrillo en la que asegura que es necesario que se le prorrogue por un año más el principio de oportunidad para seguir entregando información sobre los hechos de corrupción en la Rama Judicial.

El beneficio se le concedió en mayo de 2018 y desde entonces se suspendió la acción penal contra Moreno, relacionada con los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y utilización indebida de información oficial privilegiada, por los hechos ocurridos entre los años 2012 y 2016, cuando era abogado litigante.



A cambio, el exfiscal tendría que entregar información y declarar contra los demás procesados. Moreno dijo en su carta que la Fiscalía no había pedido la audiencia para prorrogarle ese beneficio judicial y que, si no se mantiene el principio de oportunidad, supuestamente van a prescribir varios de los hechos investigados del 'cartel de la Toga', y su testimonio no podrá ser usado contra implicados en esa red de corrupción que beneficiaba a aforados en sus investigaciones en la Corte, a cambio de sumas de dinero.



Sin embargo, la Fiscalía dijo en su momento que se le estaba dando trámite a la prórroga del principio de oportunidad.



La diligencia estaba programada para este martes pero no se pudo llevar a cabo, a pesar de que la Procuraduría pidió al juez que lleva el caso continuar con la audiencia aún sin la presencia de Moreno.



Frente a esto, el abogado del exfiscal, Pedro Aguilar, dijo que no puede ser una situación poco trascendental la audiencia de solicitud de prórroga y señaló que "Luis Gustavo Moreno ha sido enfático en solicitar su presencia (vía virtual) en las audiencias"La audiencia quedó reprogramada para el próximo 2 de octubre a las 9:30 a. m.

