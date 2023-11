Fiscalía pide que se declare en contumacia a la fiscal Angélica Monsalve

En la tarde de este 27 de noviembre, se desarrolla una audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación solicita que se declare contumacia a la fiscal Angélica Monsalve, ante la ausencia en anteriores diligencias.



La funcionaria es señalada de haberle pedido, presuntamente, dinero a una persona, a través de un tercero, para direccionar de manera ilegal el resultado de una investigación que llevaba a cabo, señalamientos que ha negado en diferentes oportunidades en redes sociales.

Casi una hora después de haber sido citada la diligencia (3:00 p.m.), el juez dio inicio a la audiencia contra la funcionaria, donde cada uno de los representantes de las partes se presentaron.



Posterior, a esta intervención, el fiscal del caso, pidió la declaración de la figura debido a que la funcionaria ha “sido renuente” y no ha comparecido a las diligencias a las que ha sido convocada.



Esta figura, según el fiscal, se da para que pueda continuar con las audiencia de formulación de imputación contra la funcionaria por el delito de concusión.



Destacó el representante del ente acusador que una de las audiencias, citadas para el pasado 26 de octubre, la funcionaria manifestó que solo se le había comunicado sobre la diligencia el 20 de octubre.

Audiencia de este lunes 27 de noviembre de 2023 contra Angélica Monsalve. Foto: Toma de video.

“Ella se excusó que no asistirá a la audiencia porque tenía una audiencia programada, pero a esta diligencia no asistió alejando un compromiso médico. Todo esto está frustrando la realización de la audiencia”, dijo el fiscal.



El funcionario también manifestó que el pasado 8 y 9 de noviembre estaban fijadas otras diligencias, pero la fiscal Monsalve envió excusa médica por incapacidad.



“La ausencia de la doctora en esta diligencia de hoy es suficiente para declarar contumacia. Es de destacar que la doctora sabía de esta diligencia, toda vez que el pasado 22 de noviembre designó a su abogado para esta audiencia”, expuso el fiscal.



El fiscal hizo referencia a los mensajes que Monsalve emite a través de su cuenta en la red social X, toda vez que en ellos manifiesta tener conocimiento del proceso que se le sigue.



“Esta es una actitud de rebeldía que permite la convocatoria de la figura de contumacia”, manifestó el Fiscal.



La petición de la Fiscal fue respaldada por el apoderado de víctimas, Marlon Díaz, quien expuso que la funcionaria Monsalve no ha asistido a las cuatro diligencias que ha sido convocada.



No obstante, el representante de la Procuraduría hizo reparos a las otras diligencias. “En la diligencia de hoy delega a su abogado, pero no asiste, por lo que una clara actitud de rebeldía y renuencia de comparecer a la audiencia de imputación de cargos fijada por la Fiscalía”.

Habla la defensa

A su turno, Miguel Ángel Del Río, abogado de Monsalve, señaló que la declaratoria de contumacia contra su defendida no tiene cabida, toda vez que cada uno de los eventos por los que Monsalve ha sido llamada “ha estado muy pendiente”.



“Es llamativo que en menos de un mes se hayan hecho tales solicitudes (audiencias), e incluso con irregularidades. Cuando una persona por razones diversas no decide acudir a una diligencia, de manera justificada, la Fiscalía busca el ejercicio de la contumacia. El primer llamado fue el 12 de octubre, apenas ha transcurrido poco más de un mes. ¿Por qué razón la Fiscalía no entra en comunicación con la defensa para que, de acuerdo a las agendas, buscar una fecha en común?”, se preguntó Del Río.



La defensa de Monsalve expuso que su defendida ha estado atenta a su proceso. Indicó que el pasado 12 de octubre, cuando le llega el link de comunicaciones, establece “no sabía para qué era el link y pidió que la pusieran al tanto con relación a la información que le estaban enviando”.



Del Río indicó que no ve en las excusas expuestas por Monsalve “la rebeldía” de la que habla la Fiscalía. “No son rebeldías, con justificaciones”.

El caso

Los hechos por lo que se le acusa a Monsalve se remontan al 2022 y guarda relación con el presunto soborno que habría pedido para direccionar una investigación con relación al ‘cartel de los carros blindados’ en la Unidad Nacional de Protección (UNP).

