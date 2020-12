Andrés Felipe Arias no ha salido de su sitio de reclusión

El Inpec confirmó que el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias no ha salido del sitio de reclusión en el norte de Bogotá en el que cumple una pena de 17 años de cárcel por el caso Agro Ingreso Seguro (AIS).

Voceros oficiales señalaron que el exministro permanece bajo custodia en una unidad militar de la ciudad y aún no ha empezado a disfrutar del beneficio que le concedió un juez de ejecución de penas de Bogotá para salir a trabajar o estudiar por períodos de hasta 72 horas.



La declaración se dio como respuesta a falsas informaciones que circularon en las redes sociales y que también fueron rechazadas por la esposa del exministro Catalina Serrano quien además dijo que este tipo de difamaciones ponen en peligro la seguridad de su familia.

EL TIEMPO publicó en su sitio de internet una nota titulada ¿Andrés Felipe Arias salió de permiso y no regresó? Inpec responde. Este diario corrige cualquier duda que se haya podido derivar de ese título y reitera que con las confirmaciones de los funcionarios encargados de la custodia de los internos, queda claro que el exministro no ha salido a la calle y sigue cumpliendo con el pago de su condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia.



Ese beneficio administrativo se otorga a las personas condenadas en el país y que cumplan algunos requisitos como buen comportamiento, que no exista riesgo de fuga y que haya cumplido una tercera parte de la pena impuesta.

En el caso de Arias, fue condenado a 17 años y cuatro meses de prisión y ya ha cumplido, entre el tiempo detenido en Colombia y Estados Unidos, más de cinco años y medio de detención, con lo que ya tenía derecho legalmente a ese tipo de beneficios.

