Las señales críticas del sistema penal acusatorio / Análisis

Por estos días, cuando el país debe empezar a conocer las recomendaciones de la comisión amplia convocada por el Gobierno para intentar –de nuevo– una reforma de la justicia, se hace más que necesario un análisis profundo, técnico y ojalá despolitizado de las cifras del Sistema Penal Acusatorio.



Ese modelo, que cumplirá 20 años de su implementación en enero del 2025, viene prendiendo bombillos rojos hace rato. “Colapsado” fue el término que usó en entrevista con EL TIEMPO el nuevo presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra. Datos revelados por un reciente informe de la Corporación Excelencia en la Justicia y otros complementarios contenidos en un documento de la Fiscalía conocido por este diario confirman la exactitud de ese diagnóstico.

Sin contar con los originados en las denuncias que llegan cada día, en los despachos de jueces y fiscales había a finales del 2023 casi 3 millones de procesos activos, una cifra que viene creciendo año a año. Casi 66.000 de esos casos vienen del sistema antiguo; es decir, se trata de investigaciones por delitos cometidos antes del 2005.



En el país hay 4.972 fiscales, lo que arroja en promedio más de 600 expedientes por despacho, sin contar las nuevas denuncias.



Pero, de lejos, el número de casos por resolver en los últimos 20 años es mucho más alto. Tan solo el año pasado, los que pasaron a archivo porque no se pudo determinar identidad del victimario o –en menor medida– de la víctima fueron 750.000. Ese es el destino usual de muchas denuncias por delitos de alto impacto como los robos o atracos, si bien la ley permite que el proceso se reactive si aparecen nuevas pruebas. La denuncia improductiva equivale a impunidad, mina la confianza ciudadana en su sistema de justicia y demuestra que el fortalecimiento de los equipos de investigación judicial sigue siendo una tarea pendiente.



Las estadísticas reveladas por Excelencia en la Justicia, basadas a su vez en informes de la Fiscalía, confirman que el incumplimiento en las audiencias penales sigue siendo una vena rota para el sistema, tanto en recursos como en justicia, porque muchas veces las reprogramaciones forzadas juegan a favor de las tácticas dilatorias de las defensas y contribuyen a que al menos uno de cada 10 detenidos quede en libertad por vencimiento de términos. Otro mal endémico del sistema, la debilidad del servicio de defensoría pública, se refleja en que en una de cada cuatro audiencias no aparece el abogado de oficio. Y la verdad no se ve ninguna explicación razonable para que la causa de una de cada cinco audiencias aplazadas sea porque no aparece el fiscal del caso.



También hay alarmas encendidas por el creciente número de acusados que son declarados inocentes por los jueces. Hasta 2016, la proporción era de una absolución por cada nueve condenas; el año pasado fue de una por cada cuatro condenas. Es un indicador problemático, porque o bien se está llevando a juicio a un número creciente de personas no responsables de delitos, o los fiscales no están logrando sustentar como se debe sus acusaciones.



Frente al viejo sistema inquisitivo, que fue necesario cambiar por su paquidermia, opacidad y frecuente ausencia de garantías procesales, el sistema acusatorio representó un avance clave para el país. El año pasado, el esclarecimiento de asesinatos llegó al 44 por ciento, 16 puntos más que hace cuatro años y más de 30 con respecto a lo que teníamos antes del 2005. Pero es necesario ajustar muchas tuercas flojas que hoy se traducen en impunidad, inseguridad para el ciudadano y descrédito para las instituciones.



¿Ideas? Muchas obvias, pero no aplicadas. Incentivar el uso de la conciliación frente a los delitos querellables, pero protegiendo realmente a la víctima de una conciliación por temor y aplicando todo el peso de la ley al victimario reincidente, puede ser un primer paso para descongestionar despachos.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En X: @JhonTorresET