Sin aclararse aún las circunstancias de la insólita muerte bajo custodia judicial de Juan Pablo González Gómez, el hombre señalado por las autoridades de haber asaltado y abusado sexualmente de la joven Hilary Castro en el sistema de TransMilenio, resulta de bulto que el caso retrata de cuerpo entero los enormes boquetes de nuestro sistema judicial y de la ruta para atender y proteger a las víctimas de violencia sexual.

Hilary, de 17 años, fue víctima de una serie de delitos que se iniciaron en el Sistema de TransMilenio. Un espacio que en los últimos años, y cada vez peor, se ha venido convirtiendo en una zona de miedo para los millones de usuarios que lo utilizan, que en cualquier momento y casi en cualquier estación o bus articulado están siendo víctimas de atracadores en manada, delincuentes sexuales y hasta de homicidas. Esto, sin que ninguno de los anuncios y esfuerzos de la Alcaldía de Bogotá, la Policía y de las otras autoridades hayan servido para recuperar la seguridad y combatir la percepción, tristemente alimentada por lo que se ve a diario, de que los ciudadanos están a merced del delito.



Hilary, además, fue revictimizada porque cuando quiso buscar ayuda ninguna autoridad estuvo para apoyarla y escucharla. Se dirá que González Gómez fue capturado en tiempo récord, menos de una semana después. Pero fue necesario que la joven se atreviera a denunciar en redes sociales lo que le había pasado y que la denuncia pusiera a los altos funcionarios de la ciudad, empezando por la alcaldesa Claudia López, a tratar de explicar lo impresentable para que nuestra justicia finalmente se moviera.



A Hilary, tanto la sociedad como las autoridades, debemos pedirle perdón porque fue víctima de un delincuente que ya había sido detenido por actos sexuales en vía pública y que, sin embargo, quedó libre porque —dice la Policía— tanto el fiscal como el juez consideraron que no había pruebas suficientes. A los pocos días abusó sexualmente de la joven de 17 años.



Por estos días de rifirrafe entre la Alcaldesa y la rama judicial por el altísimo número de delincuentes que son capturados y que regresan a las calles casi de inmediato —de 8 mil atracadores y ladrones detenidos este año en la ciudad, solo 764 fueron a una cárcel—, casos como el de Hilary son una dolorosa muestra de lo que pasa cuando la justicia no opera. Dirán los jueces y fiscales que solo están cumpliendo las normas vigentes, pero sin duda se echa de menos una mayor drasticidad a la hora de evaluar si los ladrones detenidos, una y otra vez, y los potenciales criminales sexuales son un peligro para la sociedad. ¿Cuántos jueces de garantías siquiera plantean la necesidad de que el capturado al que están liberando o mandando a detención en casa –porque esa es la decisión que supuestamente procede– debe al menos ser objeto de algún control de Fiscalía y Policía?



Ripostarán los funcionarios judiciales que la única función que les impone la ley es garantizar que se cumplan las normas del debido proceso y que se respeten los derechos de los detenidos. Y claro que tienen razón.



Pero la realidad de nuestro sistema nos está mostrando cada vez más la necesidad de que los derechos de las víctimas de toda clase de delitos sean mejor protegidos por todos los actores del sistema judicial. Y eso incluye a fiscales y a jueces de garantías.



Un sistema más eficiente para poner en prisión a quienes deben estarlo es el primer paso para no repetir indignantes historias como la de Hilary.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresE