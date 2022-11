Como ya se volvió tradición, la semana no se cerró sin una dura polémica entre las autoridades de Bogotá y los jueces; esta vez por la insólita liberación de 13 delincuentes capturados en flagrancia, reconocidos además por las víctimas y cámaras de seguridad, que llevaban elementos hurtados a usuarios del TransMilenio.



La jueza del caso argumentó fallas en la presentación de las pruebas y aseguró que, como debe ser, las decisiones judiciales no deben escuchar el clamor de las mayorías sino atenerse a la valoración de las pruebas. Pero luego sustentó su decisión de libertad, ya polémica, con un argumento que no es presentable, pero que subyace en el fondo de la crítica situación de seguridad que nos agobia: que al Estado le sale muy caro mantener en la cárcel a los delincuentes.



La exposición generó indignación, al punto que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, incluso cuestionó cuánto vale para la justicia la vida de uno de esos ciudadanos atacados por estas bandas. López viene llamando también a los jueces a que apliquen la ley de seguridad ciudadana aprobada el año pasado, que es una herramienta que la justicia parece aún no haber desempacado y que sirve para garantizar que irán presos los delincuentes reincidentes y los que utilizan la violencia para sus fechorías.



Pero ese corto circuito entre los alcaldes, la Policía y la Fiscalía, por un lado, y los jueces, especialmente los de garantías, por el otro, se viene convirtiendo cada vez más en un problema de Estado al que se le aplican parches como remedio. Y lo peor, con un doble discurso, porque los mismos gobiernos que por un lado impulsan o respaldan leyes más duras y más cárcel para frenar la arremetida criminal, por el otro lado hacen lo posible para sacar presos de las cárceles. Y no lo hacen por capricho: es tal el nivel de hacinamiento y desgobierno en los centros penitenciarios que tomar medidas para bajarle presión a esa bomba de tiempo suena, por lo menos, lógico.



En el gobierno del expresidente Duque, unos 30 mil presos salieron de prisión y el nivel de hacinamiento bajó del 53 al 22 por ciento. ¿Qué tanto control ejerce el Estado sobre esos antiguos presos que recibieron beneficios? ¿Cuántos de ellos han reincidido? El control o no existe o es precario y de la estadística no hay, hasta ahora, una autoridad que dé un dato cierto.



El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ya dejó claro su punto de que este Gobierno no construirá nuevas cárceles (pero sí buscará la habilitación de más cupos en las actuales) y avanza en la elaboración del proyecto de ‘humanización de la política criminal’ (el mismo al que le habían colgado un mico contra la libertad de prensa), que en esencia apunta a menos prisión para la mayoría de conductas hoy penalizadas.



En el mundo ideal, claro que sería deseable que se aplicara más justicia restaurativa y que menos personas terminaran en cárceles y URI en las que, bien demostrado está, rara vez rige el Estado de derecho. Pero el mundo real no es así. Se necesitan cárceles, pero unas en las que mande la ley y no el hampa, para proteger a los ciudadanos de aquellos que son un peligro para los demás. Y para tener cárceles que sean seguras y con condiciones dignas para quienes están allí vale mucha plata.



Pero, sobre todo, se necesita que el Estado todo trabaje articuladamente y con plenas garantías para los procesados, para atajar a los delincuentes. Del corto circuito entre las otras autoridades y los jueces, los únicos que salen ganando son los criminales.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET