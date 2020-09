Disminución de violencias en el 2019 no fue significativa

El panorama más completo de las violencias en el país en 2019, contenido en el informe ‘Forensis’, del Instituto de Medicina Legal, recién revelado, da cuenta de una disminución de varias formas de violencia letal y no letal que, para analistas consultados por este diario, no son aún para celebrar.



“Cualquier disminución de la tasa de homicidios es importante, pero esta es tan pequeña que es irrelevante. Genera más alertas y preocupaciones”, dijo Jairo Libreros, experto en seguridad y docente de la Universidad Externado, al referirse al 2,06 por ciento de reducción de los homicidios el año pasado.



Andrés Nieto, investigador en seguridad ciudadana de la Universidad Central, señala que este flagelo viene decreciendo desde 2014, pero que los últimos datos muestran una nivelación que deja abierta la pregunta de si volverán a crecer.



“Hay un problema con la política de seguridad y prevención de violencias, y es que nunca ha sido integral”, dice Nieto. Así, mientras se ha atacado la violencia del conflicto –que se ha recrudecido y transformado–, se han descuidado “los temas de convivencia”, afirma.



Al respecto, Libreros tiene una posición distinta. Sostiene que sí hace falta más coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos regionales, pero que en particular en las violencias no fatales “hay un dispositivo nacional muy importante desde el Ministerio de Justicia” para la resolución pacífica de los conflictos. “Este tipo de iniciativas, que son preventivas y educativas, han ganado mucho terreno en Colombia”, dice.

Aunque en ocasiones hay una relación inversa entre violencia fatal y no fatal –es decir que suben los homicidios y bajan las lesiones, o viceversa–, la tendencia de ambas en el 2019 fue a la reducción, según ‘Forensis’. La violencia interpersonal, que se manifiesta en riñas, por ejemplo, bajó 4,74 por ciento. Entretanto, las lesiones no fatales en accidentes de tránsito se redujeron 6,84 por ciento.



Este último dato debe tomarse con pinzas, según señala Nieto, porque al mismo tiempo los desenlaces fatales para este tipo de hechos aumentaron en 0,19 por ciento. Esto significa que “los colombianos tienen más posibilidades de morir en el accidente de tránsito que de quedar lesionados”, asegura.



El investigador resalta que, así como la gran mayoría de víctimas de homicidio son hombres, persiste que las víctimas de violencias no fatales son principalmente las mujeres. Esto, sumado a las violencias contra los menores de 11 años y los mayores de 60, revela que los entornos de cuidado, como el hogar, siguen siendo espacios de riesgo para estos grupos poblacionales.



Sobre los delitos sexuales, el incremento del año pasado sigue la tendencia de la última década, esta vez con un aumento del 0,36 por ciento. Los presuntos hechos de este tipo en 2019 fueron 26.158 –de estos, 22.523 a mujeres y 3.635 a hombres–, con un promedio de 71,6 cada uno de los 365 días.



En estos hechos, los rangos de edad más bajos son los que concentran la mayoría de los casos, tanto para hombres como para mujeres. De ellas, 16.488 estaban entre los 0 y los 14 años, mientras que en el caso de los hombres, para ese mismo rango, fueron 3.035 casos.



Respecto a los menores, Nieto también llama la atención sobre la forma como mueren violentamente. De los 0 a los 5 años, el 52,3 por ciento de muertes violentas –en las que se incluyen las accidentales– ocurrieron por generadores de asfixia, y entre los 6 y los 11 años, el 42,53 por ciento. Para los mayores de 60 años, el 68,51 por ciento se dio con objetos contundentes. En las demás edades prima la muerte por arma de fuego, con entre el 36 y el 46 por ciento, señala Nieto.



Respecto a los días y meses, hay picos de violencia los fines de semana, entre sábados y lunes, y los meses más violentos, para todas las edades, son marzo, mayo, septiembre y diciembre, asociados a celebraciones sociales o familiares.

REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com