En la mañana de este martes comenzó la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá para escuchar la decisión de segunda instancia en contra de Paul Naranjo y Julián Valente Ortegón, por el feminicidio de la joven Ana María Castro, ocurrido el 5 de marzo de 2020.

En primera instancia, este año Paul Naranjo y Valente Ortegón fueron sentenciados a 41 años de cárcel por el delito de feminicidio, sin embargo su abogado defensor apeló la decisión que tomó el juzgado, y por eso fue a revisión al Tribunal de Bogotá, en su Sala Penal.



“No estoy de acuerdo con esta decisión. Se desconocieron pruebas fundamentales como el video de la Chatarrería Tolima, en el que claramente se demuestra que Naranjo dejó a Mateo y a Ana María vivos sobre la calle 80”, dijo John Cadena, el penalista que para ese momento defendía a Naranjo.



Paul Naranjo se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita en Boyacá. Foto: Archivo particular

Este martes, la diligencia fue llevada a cabo por el magistrado Mario Cortés Mahecha, quien les dio a las partes la palabra para que se presenten, pero ni la Fiscalía ni la representación de víctimas aparecieron, lo que sí hicieron el Ministerio Público y los defensores.



"La Sala no accede a rechazar los medios de prueba", fue una de las primeras afirmaciones del magistrado, para pasar a narrar el momento previo en que murió la joven, sin dejar pasar por alto que para la Fiscalía, los dos hombres se aprovecharon de que la joven estaba en estado de embriaguez para expulsarla del carro en el que iban.



"De la versión de Mateo no se desprende que los procesados la hayan arrojado del carro", subrayó el togado Cortés Mahecha, quien continuó con que pese a eso, el Tribunal no encuentra mayores incongruencias en el relato que dio el testigo Mateo Reyes, como lo aducía la defensa.

Audiencia contra Paul Naranjo por feminicidio de Ana María Castro. Foto: Archivo particular

A manera de conclusión, el magistrado dijo que la Sala encontró que los dos procesados participaron en la muerte de la joven Ana María Castro, y que así se soportan las pruebas allegadas al expediente, entre las que hay grabaciones y testimonios.



Finalmente, Cortés Mahecha resaltó que tras el examen de la Sala se modificaron algunos términos y se condenó a los dos hombres mencionados a 400 meses de prisión (33 años y cuatro meses), pena menor a la que les había impuesto el juez de primera instancia.



"El Tribunal ha encontrado demostrado en el presente caso, es decir, mediando acuerdo previo y luego de detener durante 47 segundos el vehículo donde se transportaban, los acusados golpearon a Ana María Castro Romero con objetos contundentes, causándole graves lesiones en el cráneo y en el tórax que le produjeron la muerte y después la abandonaron a su suerte, mientras agonizaba", comentó el togado.



Esta vez, el delito que leyó el magistrado contra Naranjo y Valente Ortegón fue el de homicidio agravado en calidad de coautores propios, cargo contra el cual caben los respectivos recursos que otorga la ley. Ese cambio del delito se dio porque si bien para la Fiscalía se trató de un feminicidio, a nivel jurídico el Tribunal concluyó que "resultaba necesario, además, acreditar que le dieron muerte por su condición de ser mujer, aspecto que, se reitera, no se demostró más allá de toda duda".

La primera instancia

En la primera instancia, la juez 42 Penal del Circuito de Bogotá tuvo en cuenta entre las pruebas el testimonio que entregó Daniel Alejandro Vega Novoa, quien aseguró durante las audiencias que cuando conducía su carro Spark rumbo hacia su casa, vio el momento en el que la joven fue expulsada de la camioneta, propiedad de la familia de Naranjo.



En efecto, Ana María Castro murió luego de departir en unos bares de la calle 116 con carrera 19, en el norte de Bogotá, y tomar -en estado de embriaguez- una camioneta Kia en la que iban los dos procesados, vehículo desde el cual ella cayó violentamente al piso y sufrió varias lesiones que le ocasionaron la muerte en el Hospital Simón Bolívar.



