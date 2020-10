Amplían investigación por laboratorio hallado en finca de exembajador

Laureano Martínez Cortés, mayordomo de la finca de la familia del exembajador Fernando Sanclemente, en la que se encontró un laboratorio para el procesamiento de droga, llegó a un preacuedo con la Fiscalía y se acogió a los cargos de tráfico de estupefacientes concierto para delinquir.y falsa denuncia.

Sin embargo la Fiscalía retiró ese preacuerdo en el que el mayordomo solo aceptaba los cargos pero no entregaba información sobre los demás implicados en el caso.



El juzgado primero penal de Cundinamarca avaló la petición hecha por el fiscal Daniel Hernández, quien asumió la investigación el 5 de octubre.



A la audiencia se presentó el exembajador Sanclemente quien se acreditó como víctima en el proceso, lo mismo que su hermano Gilberto Sanclemente Alzate.



El mayordomo, que permanece detenido en la Estación de Policía de Mártires, aparece en la investigación por la operación de la Policía realizada en la finca de la familia del entonces embajador en Uruguay realizada el 12 de febrero en la que se halló el laboratorio de droga, que al parecer era enviada a Estados Unidos a través del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.

El caso fue asignado al nuevo fiscal que llegó a un nuevo acuerdo con el mayordomo que recibirá inmunidad a cambio de entregar información contra los demás implicados en el manejo del laboratorio.



Así las cosas, la Fiscalía logró que no se de legalidad al preacuerdo inicial que no implicaba verdad y se avance en un principio de oportunidad para el hombre que se convertiría en testigo del ente acusador a cambio de inmunidad.



Fuentes cercanas al proceso señalaron que al mayordomo y su defensa se dio un plazo para que presenten la matriz de colaboración y señalen qué información tienen y contra quien puede declarar.



Tendrá un año inicial para ser testigo en los casos en los que sea llamado contra otros implicados en el caso y su incumple su compromiso será procesado penalmente de nuevo.



"Se busca conocer la verdad de los hechos investigados y conocer a fondo de quienes son autores materiales, determinadores o financiadores de estas actividades ilegales", señaló el fiscal del caso.



Y añadió que la defensa del imputado reconoció que había manifestado su intención de colaborar a los anteriores fiscales del caso pero que no hubo respuesta.



El ente investigador espera ampliar las hipótesis sobre la participación en los hechos de personas que aún no han sido judicializadas. Es decir se busca llegar a otras personas distintas a las ya capturadas.



El fiscal del caso indicó que el anterior encargado de la investigación cometió un error y no se tuvo en cuenta si el imputado tuvo un incremento patrimonial por las conductas.



El abogado Víctor Muñoz, que representa al mayordomo, señaló que su cliente está dispuesto a contar toda la verdad de lo sucedido en el caso y que va a cumplir con los compromisos para conseguir un principio de oportunidad.



La Fiscalía ya ocupó el predio y adelanta la investigación para llegar a los dueños del laboratorio y a las personas que les colaboraban.

