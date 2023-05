Ante la Fiscalía fue presentada esta semana una denuncia por supuesta captación masiva de dinero y estafa contra el reconocido ganadero Felipe Rocha, a quien señalan de haber conformado una pirámide con la que no solo estafó a prestantes familias de Bogotá, sino también a sus familiares.



El documento de 15 páginas, que aún no tiene asignado a un fiscal para su respectivo trámite, hace parte de un escándalo en el sector ganadero en el que hay de por medio cerca de 50.000 millones de pesos y 80 víctimas entre amigos muy cercanos y familiares de Felipe Rocha, quien los ilusionó en 2013 con un negocio para invertir en engorde de ganado y a los 12 meses obtener jugosas ganancias, las cuales ahora no aparecen.



Una de las fachadas que habría usado el presunto responsable de montar la pirámide es la Agropecuaria Achury Viejo, una empresa que se durante años se ha distinguido en el sector por la cría de toros de lidia.



En el capítulo más reciente, la denuncia abarca a 17 personas del círculo más íntimo de Felipe, a quien piden judicializar junto a su mamá, María Francisca Medina de Rocha; y a su hermana, Claudia Rocha por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada por la cuantía, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado porque no les ha devuelto cerca de 15.000 millones de pesos invertidos en los últimos años.

Ganado en finca de Felipe Rocha. Foto: Archivo particular

Del paradero de Felipe Rocha desde comienzos de año los afectados no saben nada, y las comunicaciones que han tenido con él han sido por contados mensajes en WhatsApp y los correos que han enviado los abogados que lo defienden.



Precisamente, uno de los errores que apenas ahora identificaron las 17 víctimas, representadas por el abogado Jacques Simhon, es que las conversaciones sobre el que se vendía como un próspero negocio ganadero las hicieron con Felipe Rocha siempre por celular y mensajes de texto, algo que les levantó sospechas solo hasta finales del año pasado.



El ‘negocio’

La historia de esta señalada pirámide ganadera empezó hace 10 años, cuando Felipe Rocha contactó a personas cercanas para decirles que invirtieran en engorde de ganado por 12 meses, cuando se verían generadas ganancias por un 30 por ciento. La tarea era que sus socios ponían la plata, y él ponía el lugar y las levantaba.

Uno de los papeles que suscribió un socio con Felipe y Achury Viejo decía que “al término de los 12 meses, cuando los animales estén en el peso ideal para su venta, se dará la transacción de venta y las partes dividirán la utilidad del negocio por partes iguales (50% Agropecuaria Achury Viejo y 50% Los Inversionistas)”.



En diálogo con EL TIEMPO, el abogado Jacques Simhon contó que para esa época los interesados fueron pocos, y empezaron a invertir solo de a 30 o 40 millones de pesos. Así cerraron los primeros años, pero en los casos denunciados, al momento de devolver las ganancias, Felipe les habría dicho a los inversionistas que ya les tenía la plata, no sin antes venderles la idea de que era bueno reinvertir porque estaban metidos en un negocio próspero con miles de cabezas de ganado de por medio.



“No sabemos si esa plata existía, o si se hubiera colapsado la cosa si todo el mundo hubiera pedido la plata el primer año, pero en la cabeza de la gente estaba que les estaba yendo bien”, contó el abogado, resaltando que las víctimas empezaron a meter tanta plata, que en alguna ocasión una vendió la casa y dijo: metamos de una sola cerca de 1.800 millones de pesos, de los que se alcanzaron a recuperar solo 800 millones de pesos.



Con esto, el penalista quiso dejar claro que en algunos momentos las víctimas si recibieron utilidades, pero que al corte de cuentas de este año, los cerca de 15.000 millones girados en su mayoría a cuentas bancarias de la Agropecuaria y de él, y en algunas ocasiones entregados en efectivo, son los que no aparecen.

La hacienda Achury Viejo es reconocida por sus toros de lidia. Foto: Archivo particular

De hecho, en la denuncia se resalta que cuando los socios pedían las utilidades o su capital, Felipe les consignaba la plata, como pasó hasta finales del año pasado, cuando empezó a incumplir con la plata. La excusa fue que estaba enfermo y resolviendo problemas de inundación en la hacienda Achury Viejo, ubicada en la sabana.



El abogado Simhon contó que sus clientes sospecharon pero no se alarmaron porque todos eran parte de un círculo muy cercano, pero de todos modos quisieron reunirse con Felipe a inicios de 2023 para preguntarle por su plata, ya que en medios se hablaba de una posible pirámide.



Según la denuncia, la noticia se la llevaron tres de sus clientes cuando el 6 de marzo fueron hasta el apartamento de Felipe a escuchar de su propia voz que el negocio del ganado era una fachada y que siempre había sido una pirámide. El primer sentimiento de las víctimas, relató Simhon, fue de sentirse “idiotas” durante muchos años, pues confiaron en alguien muy cercano y apenas se vinieron a dar cuenta de que fue tal el engaño que Felipe les habría enviado la misma foto del ganado a varios inversionistas, dándoles a entender que esas cabezas de ganado eran de su propiedad.



Además, que no era un círculo tan pequeño como el que creían, porque con el paso de los días han ido apareciendo más víctimas, algo que sería clave para la investigación en la Fiscalía, pues como suele pasar en las pirámides, cuando entraba un nuevo inversionista, lo que aportaba sería para dárselo como utilidad a otro.



Una vez sintieron que había que denunciar, se asesoraron con la firma CMS Rodríguez-Azuero -una de las tantas que representa a víctimas- y fueron los abogados los que notaron que, por ejemplo, las utilidades del 30 por ciento como las hacía pasar Felipe eran muy difíciles de mantener. Sospecha que se suma a que el negocio mantuvo un precio promedio de 1 millón de pesos por novillo durante años, cuando en el sector es sabido que esa cifra cambia constantemente.

Los bienes prometidos

Después del anuncio de que todo habría sido una fachada, Felipe intentó reparar a sus socios por una vía más íntima y no tan jurídica, pero tras el escándalo su defensa les hizo saber que el denunciado iba a devolver la plata con tres de sus bienes. Una finca en Anapoima, un apartamento en Miami y otro en Bogotá, sobre los cuales hay controversia porque si se venden no serían suficientes para reparar ni al grupo de 17 víctimas.



Finalmente se firmó un documento entre las partes para establecer cuánto se le debe a cada una, y según Simhon, Felipe y su defensa sí tienen claro cuánto se le debe a cada cliente, por lo que esperan que pase a pagarles.



Mientras tanto están a la espera -así como otros abogados- que avance el proceso en la Fiscalía y en la Superintendencia Financiera, a la cual también le piden tomar acciones interviniendo la sociedad de Rocha, en la que su mamá es la representante legal. Los responsables de esta estafa, incluso, serían más personas que habrían tenido otras funciones en la pirámide de la que dicen que nunca supieron en estos años, y por la que piden justicia y devolución de todo lo invertido.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

