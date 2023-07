Las autoridades investigan panfletos amenazantes que se han conocido en varios municipios de Santander en los cuales se amenaza a ex combatientes de las Farc desmovilizados, defensores de derechos humanos, abogados y otras personas que colaboren con el proceso de paz, incluidos magistrados de la JEP.



Estos panfletos aparecen firmados por las ‘Águilas Negras’ y en ellos se advierte que hay una “sentencia de muerte” en contra de ellos.



Si bien repetidamente las autoridades han reiterado que no se tiene registro de la existencia como tal de un grupo armado ilegal que se llame ‘Águilas Negras’, sino que este es un alias que distintas personas o grupos han usado para ocultar sus amenazas, las alertas están prendidas.



El defensor regional del pueblo para Santander Rodrigo González Márquez, en diálogo con Blu Radio, rechazó las amenazas y pidió a las autoridades esclarecer la veracidad del panfleto.



También sostuvo que los grupos armados no pueden generar zozobra en las comunidades, “qué tan cierto es el panfleto o no, las instituciones encargadas lo dirán, lo que nosotros tenemos que hacer como Defensoría y como entes de control es prevenir”, indicó.



Además, hizo un llamado a las autoridades para que protejan a quienes son objeto de amenazas y se garantice la seguridad y la vida de estas personas.



“Tenemos que tratar de cobijar a esas personas que salen referenciadas en el panfleto y la invitación también es a denunciar cualquier tipo de conducta que sientan que les puede vulnerar, denuncien, las autoridades están allí y hay incluso unidades especiales para las personas que denuncian amenazas de este tipo”, concluyó González.

No es la primera amenaza contra magistrados de la JEP

De izquierda a derecha: la procuradora Carmen Giovana Restrepo, el magistrado Alejandro Ramelli, y el magistrado auxiliar Hugo Escobar. Foto: JEP

En cualquier caso, esta no es la primera vez que amenazan a magistrados de la JEP o a personas que estén colaborando con este tribunal de justicia transicional.



En mayo el magistrado Alejandro Ramelli, relator del caso por 'falsos positivos' en Dabeiba, recibió una corona fúnebre y un mensaje amenazante en su contra y contra su magistrado auxiliar Hugo Escobar, quien, de hecho, no pudo asistir a la audiencia del 27 de junio en Dabeiba por motivos de seguridad, ya que a comienzos del mes pasado, en un encuentro de preparación realizado en Medellín, el carro en el que se movilizaba fue atacado, al parecer, con un disparo.



Además, tan solo en ese caso hay unas 12 personas, entre magistrados y funcionarios de la JEP, abogados, testigos y comparecientes, que han sido amenazadas o recibido ataques.

