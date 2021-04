Este martes, día crucial en el caso Uribe por audiencia de preclusión

Para este martes 6 de abril, a las 8 a. m., está prevista por la Fiscalía General la audiencia de preclusión en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.



En la diligencia, el ente acusador debe sustentar las razones de la decisión de precluir la investigación, además, serán escuchadas las víctimas y la Procuraduría.

Como víctimas, serán escuchados el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre. La juez del caso decidirá si avala la preclusión y, en esa medida, las víctimas podrán apelar y el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.



Pero si la jueza no acepta la preclusión, la Fiscalía se enfrentaría a la decisión de presentar una acusación o acudir a la apelación.



En este escenario, el caso también iría a parar al Tribunal Superior de Bogotá.



De hecho, hace un mes, el fiscal del caso, Gabriel Jaimes Durán, pidió la audiencia para cerrar el caso sobre la base de que , “luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso”, se estableció que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.



Inicialmente, la investigación por fraude procesal y manipulación de testigos estuvo en manos de la Corte Suprema de Justicia, pero con la renuncia de Uribe a su cargo en el Senado perdió el fuero y el caso pasó a la justicia ordinaria.



Seis meses después de que el caso quedara en manos de la Fiscalía, el encargado decidió pedir la preclusión, lo que desató una gran polémica, a lo que el ente acusador señaló que actuó con base en el material analizado y recopilado a la fecha.



La jueza 28 de conocimiento, Carmen Helena Ortiz, será este martes la encargada en avalar o negar la solicitud de preclusión de la Fiscalía.



