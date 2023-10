Álvaro Uribe: ¿qué hay dentro del proceso que tendrá fallo del Tribunal de Bogotá?

A las 2 de la tarde de este viernes está programada en el Tribunal Superior de Bogotá una audiencia dentro del caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.



(Lea: Álvaro Uribe: los escenarios de Fiscalía frente a decisión de Tribunal sobre preclusión)

La diligencia tiene como fin emitir un fallo tras la apelación que elevó la Fiscalía General de la Nación al no estar de acuerdo con el Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, que en mayo pasado no aceptó la preclusión del expediente que tiene a Uribe en calidad de imputado.



Tras la presentación de dicho recurso por parte del ente acusador, definir el futuro del proceso judicial le correspondió a la Sala Penal del Tribunal, la cual se tomó unas cuantas semanas para revisar los elementos que hay de por medio, para así citar a las partes para este viernes, para dar su veredicto.



(Le dejamos: Caso contra Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude ya tiene ponencia en el Tribunal)



No obstante, Uribe aseguró el jueves en la tarde que le negaron la preclusión y ordenaron llevarlo a juicio, situación que generó la reacción del Tribunal, que ante versiones de la prensa, oficialmente indicó que la audiencia para dar a conocer su fallo se adelantará este viernes.

Me niegan la Preclusión y ordenan llevarme a juicio https://t.co/R08wxDP3eG — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 5, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Juez 41 de Bogotá negó preclusión en caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO conoció por allegados al tribunal que, sea cual sea el sentido del fallo, no está en manos de la magistratura ordenar una acusación, pues eso le compete a la Fiscalía General de la Nación.



Fuentes de dicha entidad, por su parte, le indicaron a este medio que están esperando la decisión de los magistrados para así examinar y ver qué vías tienen, dejando claro que no se quieren anticipar con especulaciones, más teniendo en cuenta que esta decisión pondría –de manera inusual– en juicio a un expresidente.



Como ponente del proceso en el Tribunal está el magistrado Carlos Andrés Guzmán, quien comparte sala con Hermens Lara y Dagoberto Hernández. Por su parte, el fiscal a cargo es Javier Cárdenas, delegado ante la Corte Suprema, mientras que la defensa del exmandatario está compuesta por los penalistas Jaime Lombana y Jaime Granados.



Las víctimas están representadas por Miguel Ángel del Río, Reinaldo Villalba, Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, abogados que reclaman que Uribe tiene que ir a juicio por ambos delitos, argumentando que hay varias razones que ya han sido expuestas en los estrados judiciales.



(Le dejamos: Álvaro Uribe: Fiscalía apeló decisión de juez de no precluir caso por soborno y fraude)

Las vías que se abren tras la decisión

Según el penalista Camilo Burbano, cuando se conozca la decisión de la magistratura, se abrirán un par de caminos en este caso. El primero es que la Fiscalía presente una nueva preclusión -sería la tercera-, basándose en nuevos hechos y pruebas adicionales. Esa solicitud, bajo una nueva causal, sería definida por un juzgado del circuito de Bogotá.



El segundo escenario es que el ente acusador presente un escrito de acusación, llamando a juicio al procesado, como él lo anticipó desde Cartagena en una rueda de prensa, refiriéndose a la versión de que su caso no precluyó.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Uribe en audiencia. Foto: Captura de video

El expediente contra Uribe

El proceso judicial que se abrió en 2018 contra Álvaro Uribe Vélez tuvo su génesis en la Corte Suprema de Justicia, cuando se empezó a hablar de que él estaría buscando manipular a testigos a través de su abogado Diego Cadena.



En efecto, el alto tribunal ha indicado que ese penalista, al parecer, visitó cárceles para ofrecerles beneficios jurídicos a personas como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, de quien supuestamente quería que se retractara de haber ligado a Uribe con los paramilitares.



(Le dejamos: Piden que ‘Simón Trinidad’ sea nombrado gestor de paz y repatriado a Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

Juan Guillermo Monsalve, el denominado testigo estrella del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Archivo particular

Ese tipo de recorridos de Cadena se habrían dado con más personas que han sido mencionadas en el proceso, en el que han relucido los nombres de la exfiscal condenada Hilda Niño; Enrique Pardo Hasche; Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, y Carlos Enrique Vélez, exparamilitar conocido como alias Víctor.



Sobre varios de ellos hay versiones encontradas, pues aunque la Corte recolectó varias aseveraciones en un documento de más de 1.000 páginas, la defensa del expresidente ha sostenido que Cadena nunca visitó con fines ilícitos a los prisioneros, sino que fue a las cárceles para escuchar cosas que tenían por decir y podrían interesarle a Uribe.



En el caso de alias Víctor, por ejemplo, se argumentó que a él se le dieron unos viáticos, pero no hubo presiones para que declarara o hiciera cartas que favorecieran a alguien. Esa versión choca con lo recopilado por la Corte en su momento, pues hay grabaciones de que 'Víctor' sí sabía que Cadena, por lo menos, iba a ponerle un abogado.



Dentro de este expediente, en el año 2020, la Sala de Instrucción del alto tribunal ordenó la detención preventiva y domiciliaria del exmandatario, la cual cumplió por unos días en su finca ubicada en Antioquia.



Además, es de recordar que si bien el caso comenzó en la Corte Suprema, cuando Álvaro Uribe renunció a su curul en el Senado, su proceso pasó a la Fiscalía, la cual tuvo como primer fiscal a Gabriel Jaimes, quien presentó la primera y fallida solicitud de preclusión.



(Le dejamos: Corte Constitucional niega tutela y mantiene la imputación de Álvaro Uribe)

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Álvaro uribe le notificó al país que había sido reseñado por el Inpec tras orden de detención preventiva. Fue el preso #1087985. Foto: Archivo Particular

Desde ese cambio de autoridad, Uribe está en calidad de imputado, pues en noviembre de 2021 la Corte Constitucional resolvió una tutela presentada por la defensa, en la que determinó que la indagatoria que rindió el expresidente cuando el proceso lo llevaba la Corte Suprema es equiparable en el nuevo sistema penal acusatorio a una imputación de cargos.





(Puede leer: 'Hoy fui reseñado como preso #1087985': Álvaro Uribe)



En todo esto, además de la Fiscalía, la Procuraduría ha acompañado la versión de que Uribe es inocente, argumentando que no hay elementos que permitan inferir que tuvo responsabilidades de soborno y fraude procesal, delitos y hechos por los cuales la Fiscalía llevó a juicio al abogado Diego Cadena, audiencia que se ha aplazado en diferentes ocasiones.









Carlos López

​Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: