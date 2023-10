Fiscalía debe seguir investigando a Uribe y decidir si lo acusa o no, dice Tribunal

Luego de un receso, el magistrado empieza a hablar de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. En resumidas cuentas, el abogado Cadena le hizo varios giros a este exparamilitar, pero el objetivo de para qué lo hizo es lo que ha generado discordia. El penalista insiste en que fueron viáticos, y que no fue con la finalidad de forzarlo a hacer una declaración que no quisiera, algo que no quedó del todo claro para la Corte. Para el tribunal, hay vacíos en el pedido de la Fiscalía, y por eso no precluyó.