La Procuraduría General de la Nación terminó de exponer este viernes, una vez más, su postura frente al proceso penal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.



Ya la había dado el año pasado con la fallida preclusión del proceso ante el Juzgado 28 Penal de Conocimiento de Bogotá. Pero en esta ocasión lo hizo a través del procurador Esiquio Sánchez, quien como delegado del Ministerio Público le solicitó a la jueza 41 penal de conocimiento de la capital que archive el expediente, en la misma línea que lo pidió hace algunas semanas la Fiscalía General de la Nación.



Durante varias horas, el procurador mostró diapositivas con las cuales enumeró, uno por uno, los eventos por los cuales está procesado el exjefe de Estado, relacionados con personas como el abogado Diego Cadena y los exparamilitares Juan Carlos el ‘Tuso’ Sierra y Juan Guillermo Monsalve.



En cada imagen de la presentación que le mostró a la jueza, representantes de víctimas y abogados defensores, intentó sustentar los argumentos de por qué Uribe no debe ir a juicio, destacándose la frase de que una persona no puede seguir ‘eternamente’ investigada sin que se le conozcan hechos concretos que ameriten la radicación de un escrito de acusación en su contra.



Juan Carlos Sierra, alias Tuso Sierra, en declaración presentada durante la audiencia de Uribe. Foto: Captura de video

Incluso, al referirse al evento tres, que involucra supuestas cartas del exparamilitar el ‘Tuso’ Sierra para afectar el proceso, Esiquio Sánchez afirmó que “la misma Corte Suprema determinó que no existen elementos materiales de prueba que la lleven al convencimiento de la participación de Álvaro Uribe para configurar soborno y fraude procesal”.



Con frases como esa, el procurador volvió a la misma postura que en su momento tuvo Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, el representante del Ministerio Público en la fallida y primera solicitud de preclusión.



En esta nueva solicitud ya han hablado el fiscal Javier Cárdenas y los abogados de las cuatro víctimas acreditadas. El representante del ente acusador afirmó que tras evaluar nuevas pruebas y ampliar el número de testimonios, no hay cómo llevar al expresidente Uribe a un juicio, pues no está demostrado que haya participado en la comisión de delitos, en caso de que hubiera.



Mientras que los abogados de víctimas dicen que sí hay elementos para desarrollar en un juicio. La nueva cita para otro capítulo de este proceso judicial será el próximo 7 de marzo, cuando intervendrá la defensa de Uribe.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

