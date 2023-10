Álvaro Uribe: los plazos que hay en medio del expediente judicial por soborno y fraude

Después del fallo del Tribunal Superior de Bogotá en el sentido de dejar abierto el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno y fraude, se abrieron unas vías jurídicas que podrían traer nuevos anuncios a comienzos del próximo año.



La decisión partirá de lo que indicó la Sala Penal del Tribunal el pasado viernes, cuando negó la apelación que había presentado la Fiscalía General de la Nación en su objetivo de precluir el caso. Es decir, de acabar la persecución de algún delito señalado contra el también exsenador, que en este caso son los dos anteriormente mencionados.



Así las cosas, está previsto que este lunes se les comunique a las partes relacionadas al proceso la decisión de 269 páginas tomada por el Tribunal, con lo cual empiezan a correr los tiempos para que el ente acusador presente una nueva preclusión -sería la tercera- o radique un escrito de acusación, que se traduce en un llamado a juicio.



Audiencia del Tribunal de Bogotá en caso contra Álvaro Uribe. Foto: Archivo particular

Los plazos muestran que el fiscal encargado del caso (por ahora no se ha cambiado a Javier Cárdenas) deberá tomar una decisión en alguno de los dos sentidos en máximo 90 días, tiempos que se cumplirían el 7 de enero de 2024 si se notifican desde este lunes.



No obstante, el paso que dé la Fiscalía podrá conocerse días antes, y acá entra un factor que aunque externo, es llamativo. Resulta que el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, termina su periodo a mediados de febrero, pero la Corte Suprema de Justicia tendrá que elegir a su reemplazo días antes, y por los tiempos de las sesiones de su Sala Plena, esto no sería pronto, por lo que podría llegar a darse una decisión del caso Uribe justo en momentos en los que se conozca el nombre de la nueva fiscal general.



Iván Cepeda, senador. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Las posiciones de las partes

Una vez se conoció el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, las partes involucradas en este proceso reaccionaron. Por parte de las víctimas se reiteró que Álvaro Uribe Vélez debe ir a juicio, pues hay elementos que llevan a que él sea puesto en el banquillo de los acusados.



Uno de los que reaccionó fue el senador Iván Cepeda. Como víctima indicó que "el fiscal Francisco Barbosa ha hecho esfuerzos sostenidos por intentar evitar que este proceso llegue a la etapa de juicio".



Además, cuestionaron que la Sala Penal haya indicado que la Fiscalía tenía que investigar más antes de presentar algún nuevo pedido, pues creen que ya no deben solicitarse más preclusiones.

Jaime Granados hace parte del equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe. Foto: El Tiempo

Otro fue el mensaje enviado desde la defensa del expresidente. El penalista Jaime Granados comentó que si bien acatarán el fallo, no lo comparten, añadiendo que “la Corte Suprema tuvo cerca de 30 meses para investigar al expresidente; y la Fiscalía, sumadas las diferentes etapas, ha tenido 6 meses”.



Mientras que Jaime Lombana, quien también está en el equipo de defensa, le explicó a este diario que "nosotros seguiremos adelante, buscaremos trabajar probatoriamente y que la Fiscalía complete las pruebas que dice el Tribunal, que no fue contundente en afirmar la culpa de Álvaro Uribe, ni mucho menos", sostuvo Lombana.



El fiscal Francisco Barbosa, quien no hace parte del proceso pero sí es la cabeza de la Fiscalía, comentó que no descarta cambiar a Javier Cárdenas (como ya lo había hecho con el primer responsable del caso, el fiscal Gabriel Jaimes), y que “se tendría que evaluar si hay tiempo suficiente para elaborar o bien una acusación o la decisión que se tenga que tomar”.



