La jueza Laura Barrera, del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá negó la preclusión en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, imputado por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



La jueza señaló que el expresidente sabía que sus líneas estaban intervenidas y que por eso, supuestamente, en su conversación con el polémico abogado Diego Cadena insistía en que su único interés era que los testigos que estaban buscando en la cárcel dijeran "solo la verdad".



"Uribe manifestó públicamente al país que sabía que sus teléfonos estaban interceptado", aseguró la jueza, haciendo referencia a unas declaraciones del jefe del Centro Democrático al respecto.



Además, para el despacho la Fiscalía no tuvo en cuenta varios elementos que debían ser revisados, con lo cual el expresidente podría ser llamado a juicio por este evento, decisión que recae en el ente acusador.



"Todo lo anterior le permite al despacho concluir que contrario a lo aseverado por el señor Fiscal sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permiten afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Por lo tanto la Fiscalía no acreditó la atipicidad del comportamiento y por tanto el Despacho negará la solicitud de preclusión".

Enrique Pardo Hasche, Juan Guillermo Monsalve y Diego Cadena. Foto: Archivo particular / EL TIEMPO

Es decir, el fiscal del caso, Javier Cárdenas, no acreditó la atipicidad del comportamiento, y por ende el despacho le negó la solicitud de preclusión, aclarando que no se está prejuzgando al exmandatario imputado. "El debate se surte en el juicio, y esta funcionaria está impedida para conocer del mismo", advirtió Barrera.



"En cuanto al delito de fraude procesal y a la valoración de los elementos que (lo) estructuran, se tiene que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en auto del 3 de agosto de 2020, que el documento aportado por Monsalve no tenía la idoneidad para inducir en error al funcionario, pero dentro de este hecho jurídicamente relevante existen elementos materiales probatorios que crean la hipótesis plausible de la intención de engañar al alto tribunal", expuso la jueza.

'Caliche' y el testigo Monsalve

Después pasó a hablar del hecho número dos, de Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, una persona que -siendo cercana- se habría acercado a Monsalve para que se retractara y declarara a favor de Uribe, teniendo como intermedio a Álvaro Hernán Prada.



La jueza resaltó el testimonio de Monsalve, quien dijo sentirse presionado, así como las interceptaciones telefónicas al expresidente, para decir que esas gestiones habrían provenido de él, a través de Padra, entonces representante a la Cámara, "como único beneficiario de esa retractación".

Existe pues una hipótesis plausible que el doctor Álvaro Uribe sí solicitó a la Hernán Prada la obtención de la mentada retractación y que para ello se utilizó a Carlos López. FACEBOOK

TWITTER

"Existe pues una hipótesis plausible que el doctor Álvaro Uribe sí solicitó a la Hernán Prada la obtención de la mentada retractación y que para ello se utilizó a Carlos López, quien era cercano al testigo Monsalve, y no se arrimó elemento material probatorio que diera al traste con esa valoración", explicó la jueza.



"Lo cierto es que Álvaro Hernán Prada y Carlos López Callejas ya se conocían", subrayó la togada, aclarando que quedó demostrado que la iniciativa para retractarse no fue de Monsalve.



"Existe por tanto, elemento probatorio, evidencia física e información legalmente obtenida que el delito del delito de soborno en actuación penal sí existió, y que el doctor Uribe puede ser partícipe", concluyó frente al segundo hecho, resaltando que esto no tiene que ver con pruebas, sino con elementos probatorios, ya que de pruebas se habla en un juicio, no en esta etapa.



En este segundo episodio, así como en el primero, la jueza le dio validez a lo que en su momento recolectó la Corte Suprema de Justicia.

Juan Carlos 'Tuso' Sierra

En este caso, el exparamilitar Juan Carlos 'Tuso' Sierra es otra de las personas que está involucrada en este expediente dentro del tercer evento. Sobre él se ha hablado de dos cartas, una de ellas era en la que supuestamente iba a escribir que le habían ofrecido beneficios a cambio de declarar contra Uribe, la cual no fue del todo clara.



De acuerdo a lo que adelantó en su momento el alto tribunal, Diego Cadena habló con el expresidente, quien le dijo que lo importante era que el 'Tuso' diera esa declaración, añadiendo o quitando lo que él quisiera, pretensiones que deben aclarar las autoridades.



Esto dista de lo que declaró el mismo Uribe en el proceso, quien dijo que no tenía el "recuerdo fresco de la situación Juan Carlos Sierra. Por supuesto negó, porque no estaba obligado a autoincriminarse".

Juan Carlos el 'Tuso' Sierra. Foto: Archivo

En este evento, la jueza le volvió a halar las orejas a la Fiscalía, pues trajo testigos de oída, contrario a lo que aportó la representación de víctimas. Tal es así que se le escuchó decir: "El despacho debe señalar que la Fiscalía no acreditó el esfuerzo investigativo para determinar que hubo ofrecimientos o no al 'Tuso' Sierra, y mal puede indicar que ha probado sin duda la atipicidad de soborno a testigos".



Mientras que por el delito de fraude, se tiene que las dos cartas del 'Tuso' sí se presentaron a la Corte, y que las mismas -bajo el análisis del testimonio-, no corresponden a la verdad, y tienen la idoneidad para hacer incurrir en error a la Corte. "Por lo anterior, el despacho negará la preclusión por este hecho", concluyó.

La exfiscal en el Buen Pastor

Hilda Niño Farfán, una fiscal condenada, es la persona que hace parte del cuarto evento de este caso. Ella fue enviada por corrupción a la cárcel El Buen Pastor, y habría intentado buscar por intermedio de un tercero al expresidente Álvaro Uribe.



La razón es que le quería dar a conocer un complot que armaban Luis Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo supuestamente desde la Fiscalía. El plan era afectar a los hermanos Santiago y Álvaro Uribe con expedientes judiciales.

El ente investigador ha dicho que la fiscal Niño Farfán indujo a equívocos a varios magistrados al no sacar a relucir otro proceso contra Villa Zapata. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Por eso, cuando la Corte tenía el caso de Uribe se acreditó que Diego Cadena tenía contacto con Niño Farfán, que este no era coincidencial, y que el expresidente sabía de lo que quería decir la exfiscal, por lo que se le habría ayudado a gestionar, a través de Cadena, un traslado de prisión.



Para Barrera, la Fiscalía no hizo nada frente a lo que se había pedido en el Juzgado 28, cuando se concluyó que faltaban más elementos para pedir la preclusión: "No arrimaron evidencia probatoria, no elaboraron ningún elemento probatorio nuevo", dijo después de no aceptar el pedido de preclusión en este evento.

Los presos de Cómbita

Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí; Giovanny Cadavid, alias Cadavid; Elmo José Mármol, alias El Poli son los internos de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, protagonistas del quinto hecho jurídicamente relevante que enloda a Álvaro Uribe.



Ellos hacen parte de este expediente porque en 2012 supuestamente habrían sido contactados por parte de la abogada Mercedes Arroyave, enviada por el senador Iván Cepeda, para que hablaran contra el exjefe de Estado.



Las diferencias, como en casi todo el proceso, están en que la Corte concluyó algo distinto a lo que sustentó la Fiscalía. El alto tribunal determinó que "confrontadas las declaraciones de los señores Cuesta, Mármol y Cadavid, en sí mismas consideradas y con el resto de la prueba testimonial y documental allegada a la actuación, emerge una serie de curiosas situaciones e incongruencias que exponen a las claras que en sus afirmaciones no se ajustan a la verdad".



Como nuevo testimonio en la segunda solicitud de preclusión de la Fiscalía, Cárdenas escuchó a Hernán Giraldo, alias Cesarín. Él habría sido el intermediario para que su abogada, Ángela López, fuera a tomarles testimonios a Cuesta, Mármol y Cadavid.



Supuestamente, 'Cesarín' habría hablado en la cárcel con los tres presos, quienes le dijeron que si conocía a alguien Bogotá que hablara con el expresidente imputaddo. "Yo les dije qué necesitan, dijeron que buscar la forma porque nosotros tenemos un tema referente a estos hechos", dijo Hernán Giraldo. Después llamó a su abogada, quien días después lo visitó y le dijo que podía recibir esas declaraciones en cartas, las cuales no fueron escritas por ellos, y fueron recibidas por Diego Cadena.



La jueza concluyó que Cadena es el que habría estado detrás de hablar de beneficios a los tres presos a cambio de declarar contra el senador Iván Cepeda, y que tampoco prospera la solicitud de preclusión en este caso.

Previa a la decisión

La audiencia de este martes estaba programada para las 8:30 de la mañana, pero comenzó a las 9:05. A ella todas las partes asistieron para escuchar la decisión final que tomará la juez, luego de haber escuchado a cada uno de los involucrados en uno de los casos judiciales más importantes del país en los últimos años, y que tiene en juicio a Diego Cadena, entonces defensor de Uribe.



Durante las distintas audiencias llevadas a cabo desde el año pasado, la Fiscalía ratificó por segunda vez —en la primera ocasión le negaron la preclusión— que el exmandatario no cometió ninguna actuación que represente la comisión de un delito relacionado a ofrecer beneficios a presos como Juan Guillermo Monsalve a cambio de declarar a su favor.



Álvaro Uribe en audiencia. Foto: Archivo particular

Esa postura es compartida por los abogados del expresidente y la Procuraduría General de la Nación, que también pidió que precluya el caso. En cambio, todos los representantes de las cuatro víctimas —entre ellas el senador Iván Cepeda— coinciden en que Uribe debe ir a juicio, para en esa instancia controvertir las pruebas que hay en el expediente.

Los detalles de la audiencia

La cita empezó 45 minutos después de la hora programada. La juez instaló la cita con saludos entre las partes, mensajes cordiales en un caso que ha tenido varios rifirrafes entre la defensa y los representantes de víctimas. Luego, el expresidente apareció en la cámara y dijo "Álvaro Uribe presente", confirmando su asistencia, acto que también hizo el procurador Bladimir Cuadro, quien llega al caso luego de que renunciara el que estaba a cargo.



La jueza Laura Barrera comenzó la jornada mencionando algunos argumentos que tuvo en su momento la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para abrir el caso contra Uribe por los dos delitos mencionados.



Después, pasó a nombrar distintos recursos presentados en los últimos años por las partes, hasta llegar a los motivos que tuvo el Juzgado 28 Penal de Conocimiento de Bogotá para negar la preclusión, al considerar que había elementos que tenían que evaluarse nuevamente por la Fiscalía, pues generaban todavía dudas para tomar una decisión de fondo.

Audiencia de preclusión en caso contra Álvaro Uribe. Foto: Archivo particular

Ya en el proceso que llegó a su juzgado, la juez se refirió a lo aportado en la solicitud de preclusión del ente acusador, que tomó nuevos testimonios como los del exministro condenado Andrés Felipe Arias y el abogado Abelardo de la Espriella.



Las piezas recolectadas le permitieron concluir al Fiscal que este proceso debe cerrarse por atipicidad de la conducta, es decir, porque Uribe no delinquió y que si se cometió algún delito, de este no conoció el expresidente.



Posterior a ello, la juez pasó a narrar lo expuesto por los abogados de las víctimas: Iván Cepeda, Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo y Deyanira Gómez. Para sus representantes es clave que sea en la etapa de juicio en la que se debata si finalmente Uribe es o no responsable de sobornos en cárceles y fraude procesal.



En resumen, en los siete hechos que hacen parte de este proceso, la juez recordó que en todos ellos los representantes de víctimas han dicho que la Fiscalía se remitió solamente a exponer diapositivas de lo antes indagado por la Corte Suprema, y que no se ahondó lo suficiente contratando testimonios.

El expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena. Foto: Diana Sánchez. AFP - César Melgarejo. EL TIEMPO

Después de las posturas de la Fiscalía y de las víctimas la jueza pasó a leer por encima la de la Procuraduría -que respalda el pedido del ente acusador-, y la de los abogados de Álvaro Uribe: Jaime Granados y Jaime Lombana, quienes también quieren un cierre de este expediente. En síntesis, los dos penalistas se refirieron en su momento a que no es cierto que su cliente estuvo detrás de encuentros en cárceles para conseguir testimonios a su favor.



La totalidad de las piezas que tendrá en cuenta la juez para definir este reconocido proceso judicial fueron expuestos en distintas audiencias realizadas desde el año pasado.

Los argumentos de la juez

Una vez terminó de leer los argumentos de cada una de las partes, la juez 41 Penal de Conocimiento empezó su intervención en pleno, diciendo en sus consideraciones que "esta instancia judicial es competente para dar trámite a la solicitud de preclusión".



Así mismo, dio a conocer que la Fiscalía actuó apegada a la ley para pedir esta segunda solicitud de preclusión, e indicó que no compartía la postura de la defensa técnica de Uribe, que había tildado de "elástica" la equiparación de indagatoria (cuando el caso estaba en la Corte) a la imputación (cuando pasó a la Fiscalía).



No pueden ser calificados con suspicacia sustentados en calificativos peyorativos, denigrantes, sobre respetados juristas. FACEBOOK

TWITTER

"No puede ser valorada como ilícita la prontitud en la ejecución de actos de investigación, no pueden ser calificados con suspicacia sustentados en calificativos peyorativos, denigrantes, sobre respetados juristas del país, con miras solo a restar credibilidad a actos procesales", fue otra de las críticas de la juez durante la audiencia. Con esto se quiso dirigir a la defensa del exsenador, que cuestionó lo hecho por la Corte Suprema de Justicia cuando tuvo el proceso.



La jueza además se refirió a que para declarar una preclusión debe haber certeza absoluta de que no hay pruebas para llevar a juicio a un procesado, en este caso Uribe; y que con base en eso actuará su despacho. "Es un desgaste", pasó a decir después la jueza frente a los argumentos reiterados por las partes.



Luego pasó a ahondar en términos jurídicos en los dos delitos por los que fue imputado el expresidente, es decir, soborno y fraude procesal; y se refirió al dolo eventual -del que señalan a Uribe, pero que la Fiscalía dice que no se configuró-.



Tras referirse a cómo actuará su despacho, la juez Laura Barrera se refirió al primer evento o hecho, que empieza el 21 y 22 de febrero de 2018 en La Picota, cuando se llevaron a cabo las visitas de Diego Cadena al testigo Juan Guillermo Monsalve, sobre la cual hay distintas versiones encontradas.



Por un lado, la defensa dice que no se fue a la prisión a buscar información para beneficiar al expresidente; pero los representantes de víctimas dicen que sí se habría buscado retractaciones de Monsalve sobre Uribe. En este episodio hay que resaltar que existe una grabación en una USB de un reloj espía que es clave para el análisis de la jueza.



Despejando eso, afirmó que tras un análisis que las víctimas mandaron a hacer a las grabaciones de los videos, se concluyó que los archivos conservan la integridad digital de los seis videos encontrados, y que no presentan cambios en la línea de tiempo entre audio y video.



"Lo cierto es que en el análisis conjunto solo se queda en un rumor, máxime cuando estos sí tienen la condición de testigos de oída, porque no se entrevistaron con ningún paramilitar que afirmara esta situación", afirmó la juez sobre las declaraciones de Andrés Felipe Arias y Abelardo de la Espriella. Es decir, ellos no oyeron directamente la versión que le dieron al ente acusador, sino que fue algo supuestamente dicho por un tercero que le escucharon a alguien más.

¿En qué consiste el caso?

El caso contra Álvaro Uribe comenzó en la Corte Suprema luego de que este alto tribunal se inhibió de abrir una investigación contra el senador Iván Cepeda, hoy víctima, de quien se decía que estaba yendo a cárceles a pedir testimonios para enlodar al expresidente. Eso no prosperó, y en cambio en 2018 se les abrió el proceso por soborno y fraude a Uribe y Álvaro Hernán Prada.



Luego del paso del expediente de la Corte a la Fiscalía, tras la renuncia de Uribe a su curul en el Senado, el caso se concentró en siete hechos, entre los que están el testigo y exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, los presos de Cómbita, el episodio de Carlos Enrique Vélez —alias Víctor—, la exfiscal Hilda Niño y las cartas de Juan Carlos 'Tuso' Sierra.

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Foto: Archivo particular

Para el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y encargado de este caso, Javier Cárdenas, de ninguno de esos episodios se escucharon interceptaciones que comprometan al expresidente, tesis que no estaba tan segura cuando el expediente estaba en la Corte.



Una pieza clave es el reloj con el que Juan Guillermo Monsalve grabó en la cárcel La Picota al abogado Diego Cadena el 22 de febrero de 2018. En este punto hay discordia porque una hipótesis es que Uribe estaría detrás de ayudas que fue a ofrecer su abogado al detenido a cambio de beneficios y otra es que Cadena solamente fue para escuchar lo que tenía por decir Monsalve.



De acuerdo al fiscal Javier Cárdenas, luego de un análisis en el ente acusador se concluyó que la grabación fue editada y que en ella Uribe no termina enlodado; pero para las víctimas hay dudas, pues de 18 minutos de grabación, solamente hay dos segundos en los que se ve una alteración y aducen que puede ser por algún error en el audio.



Por eso, Deyanira Gómez —otra víctima— entregará el famoso reloj solo si el caso pasa a juicio, para la respectiva valoración de esta prueba.



La decisión que tome la juez en todo caso podrá ser apelada por las partes y el expediente pasaría al Tribunal Superior de Bogotá. Ahora, si el despacho decide no precluir, el ente acusador podrá llevar a juicio a Uribe o presentar, por tercera vez, una solicitud de preclusión amparándose en otras causales.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

