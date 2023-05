Durante dos días, la jueza Laura Barrera, del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, leerá este martes y miércoles si precluye o no el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, imputado por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



La audiencia de este martes estaba programada para las 8:30 de la mañana, pero comenzó a las 9:05. A ella todas las partes asisten para escuchar la decisión final que tomará la juez, luego de haber escuchado a cada uno de los involucrados en uno de los casos judiciales más importantes del país en los últimos años, y que tiene en juicio a Diego Cadena, entonces defensor de Uribe.



Durante las distintas audiencias llevadas a cabo desde el año pasado, la Fiscalía ratificó por segunda vez -en la primera ocasión le negaron la preclusión- que el exmandatario no cometió ninguna actuación que represente la comisión de un delito relacionado a ofrecer beneficios a presos como Juan Guillermo Monsalve a cambio de declarar a su favor.



Álvaro Uribe en audiencia. Foto: Archivo particular

Esa postura es compartida por los abogados del expresidente y la Procuraduría General de la Nación, que también pidió que precluya el caso. En cambio, todos los representantes de las cuatro víctimas -entre ellas el senador Iván Cepeda- coinciden en que Uribe debe ir a juicio, para en esa instancia controvertir las pruebas que hay en el expediente.

Los detalles de la audiencia

La cita empezó tarde. 45 minutos después de la hora programada, la juez instaló la cita con saludos entre las partes, mensajes cordiales en un caso que ha tenido varios rifirrafes entre la defensa y los representantes de víctimas. Luego el expresidente apareció en la cámara y dijo "Álvaro Uribe presente", confirmando su asistencia, acto que también hizo el procurador Bladimir Cuadro, quien llega al caso luego de que renunciara el que estaba a cargo.



La jueza Laura Barrera comenzó la jornada mencionando algunos argumentos que tuvo en su momento la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para abrir el caso contra Uribe por los dos delitos mencionados.



Después pasó a nombrar distintos recursos presentados en los últimos años por las partes, hasta llegar a los motivos que tuvo el Juzgado 28 Penal de Conocimiento de Bogotá para negar la preclusión, al considerar que había elementos que tenían que evaluarse nuevamente por la Fiscalía, pues generaban todavía dudas para tomar una decisión de fondo.

Audiencia de preclusión en caso contra Álvaro Uribe. Foto: Archivo particular

Ya en el proceso que llegó a su juzgado, la juez se refirió a lo aportado en la solicitud de preclusión del ente acusador, que tomó nuevos testimonios como los del exministro condenado Andrés Felipe Arias y el abogado Abelardo de la Espriella.



Las piezas recolectadas le permitieron concluir al Fiscal que este proceso debe cerrarse por atipicidad de la conducta, es decir, porque Uribe no delinquió; y que si se cometió algún delito, de este no conoció el expresidente.



Posterior a ello, la juez pasó a narrar lo expuesto por los abogados de las víctimas: Iván Cepeda, Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo y Deyanira Gómez. Para sus representantes es clave que sea en la etapa de juicio en la que se debata si finalmente Uribe es o no responsable de sobornos en cárceles y fraude procesal.



En resumen, en los siete hechos que hacen parte de este proceso, la juez recordó que en todos ellos los representantes de víctimas han dicho que la Fiscalía se remitió solamente a exponer diapositivas de lo antes indagado por la Corte Suprema, y que no se ahondó lo suficiente.



La totalidad de las piezas que tendrá en cuenta la juez para definir este reconocido proceso judicial fueron expuestos en distintas audiencias realizadas desde el año pasado.

Los hechos dentro del expediente

El caso contra Álvaro Uribe comenzó en la Corte Suprema luego de que este alto tribunal se inhibió de abrir una investigación contra el senador Iván Cepeda, hoy víctima, de quien se decía que estaba yendo a cárceles a pedir testimonios para enlodar al expresidente. Eso no prosperó, y en cambio en 2018 se le abrió el proceso por soborno y fraude a Uribe y Álvaro Hernán Prada.



Luego del paso del expediente de la Corte a la Fiscalía, tras la renuncia de Uribe a su curul en el Senado, el caso se concentró en siete hechos, entre los que están el testigo y exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, los presos de Cómbita, el episodio de Carlos Enrique Vélez -alias Víctor-, la exfiscal Hilda Niño y las cartas de Juan Carlos 'Tuso' Sierra.

Facebook Twitter Linkedin

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Foto: Archivo particular

Para el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y encargado de este caso, Javier Cárdenas, de ninguno de esos episodios se escucharon interceptaciones que comprometan al expresidente, tesis que no estaba tan segura cuando el expediente estaba en la Corte.



Una pieza clave es el reloj con el que Juan Guillermo Monsalve grabó en la cárcel La Picota al abogado Diego Cadena el 22 de febrero de 2018. En este punto hay discordia porque una hipótesis es que Uribe estaría detrás de ayudas que fue a ofrecer su abogado al detenido a cambio de beneficios; y otra es que Cadena solamente fue para escuchar lo que tenía por decir Monsalve.



De acuerdo al fiscal Javier Cárdenas, luego de un análisis en el ente acusador se concluyó que la grabación fue editada, y que en ella Uribe no termina enlodado; pero para las víctimas hay dudas, pues de 18 minutos de grabación, solamente hay dos segundos en los que se ve una alteración, y aducen que puede ser por algún error en el audio.



Por eso, Deyanira Gómez -otra víctima- entregará el famoso reloj solo si el caso pasa a juicio, para la respectiva valoración de esta prueba.



La decisión que tome la juez en todo caso podrá ser apelada por las partes, y el expediente pasaría al Tribunal Superior de Bogotá. Ahora, si el despacho decide no precluir, el ente acusador podrá llevar a juicio a Uribe, o presentar por tercera vez una solicitud de preclusión amparándose en otras causales.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

