Los escenarios que enfrenta Álvaro Uribe tras negativa del Tribunal a precluir su caso

Por tercera vez, y en esta oportunidad en el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía falló en su intento de lograr la preclusión (fin de la persecución penal) del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.



En una decisión en la que cuestionó duramente el trabajo del ente acusador, el Tribunal consideró que el fiscal Javier Cárdenas no agotó todos los medios de prueba para determinar, sin margen de duda, que las conductas penales atribuidas al expresidente y exsenador eran atípicas. Esto es, que supuestamente no existían elementos de prueba suficientes para atribuir responsabilidad o negarla y que, por lo tanto, el proceso no podía seguir adelante.



“Con los medios de conocimiento recopilados hasta ahora por la Fiscalía, tal alternativa no se ha desvirtuado, por lo tanto resulta inviable por ahora acceder a la petición”, afirmó en la audiencia el magistrado Carlos Andrés Guzmán. Él argumentó “existencia de incertidumbres sustanciales”, “relevantes inconsistencias” y “elementos de prueba que al parecer no fueron tenidos en cuenta” por parte del ente acusador.



Audiencia del Tribunal de Bogotá en caso contra Álvaro Uribe. Foto: Archivo particular

Esta decisión del Tribunal no implica ninguna responsabilidad del exmandatario, sino que la Fiscalía debe realizar una investigación más profunda que la que sustentó en su solicitud de preclusión. Además, el magistrado Guzmán aclaró que “un juez no puede ordenar a la Fiscalía acusar, se trataría de una inaceptable intromisión en los roles que cada parte asume en el sistema penal colombiano”.

El jueves, el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que no descarta cambiar a Cárdenas (como ya lo había hecho con el primer responsable del caso, el fiscal delegado ante la Corte Gabriel Jaimes), y que “se tendría que evaluar si hay tiempo suficiente para elaborar o bien una acusación o la decisión que se tenga que tomar”.



En todo caso, la Fiscalía tendrá que ampliar la investigación en los términos exigidos por el Tribunal y decidir si intenta una nueva preclusión o si, por el contrario, procede a una acusación formal en contra del jefe del Centro Democrático. En ese eventual escenario, Álvaro Uribe Vélez se podría convertir en el primer expresidente en la historia moderna del país que se siente en el banquillo de los acusados.



La fallida posición de ponerle punto final al proceso estuvo apoyada por la Procuraduría y la defensa, mientras que los representantes de las cuatro víctimas acreditadas han insistido en que hay indicios para debatir en juicio.



Frente a cuáles son los escenarios, precisamente EL TIEMPO consultó a varios expertos, quienes indicaron los caminos que vienen tras la negativa del Tribunal de no precluir el expediente que nació en 2018 en la Corte Suprema de Justicia. Ese año, el alto tribunal archivó un proceso contra Iván Cepeda –denunciado por Uribe–, y en cambio lo abrió contra el expresidente, quien alcanzó a estar unos días preso con detención domiciliaria en Antioquia.

Los escenarios

En primer lugar, el ente acusador podría volver a insistir en la preclusión. Sobre esto, la penalista Dalila Henao detalló que el Código Penal “no establece ninguna restricción al respecto, por lo tanto, la Fiscalía podría insistir tantas veces como causales existan en el código para precluir y siempre que existan elementos de juicio que sustenten su solicitud”.

El propio expresidente Álvaro uribe le notificó alpaís que había sido reseñado. Foto: Archivo Particular

La segunda opción de la Fiscalía es acusar a Uribe, quien el jueves en la tarde afirmó que lo iban a llevar a juicio, cuestionando las decisiones que en su momento tomó la Corte. En el escenario de que radiquen un escrito de acusación, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, recordó que esa determinación es solo de la órbita del ente investigador.



Finalmente, frente a la pregunta de si sería posible interponer una tutela ante la decisión del Tribunal, la penalista Henao aclaró que la tutela contra providencias judiciales “es un mecanismo extraordinario de protección de derechos fundamentales, por lo que además de tener unos requisitos estrictos de procedibilidad, deberá expresar cuál es el yerro sustancial cometido por quien emitió la providencia judicial”. En esa línea también argumentó el abogado Camilo Burbano, quien añadió que la decisión del Tribunal no tiene instancia de revisión ordinaria.



La decisión de la Sala



Las distintas menciones del magistrado Guzmán a los apartes del fallo de 272 páginas se dirigieron a que la Fiscalía pudo adelantar actuaciones “más profundas y diligentes”. El tribunal, incluso, le dio validez como prueba a la grabación realizada por el testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel, que había sido desechada por la Fiscalía porque en el proceso que entregó la Corte no apareció el reloj espía, usado por el interno para grabar a Diego Cadena.



En ese sentido, dijo que el ente investigador no se preocupó por determinar si por otros medios podía reconstruir los audios y cotejar su veracidad. Por eso, consideró la Sala que esta pieza es una prueba válida en el proceso.



Guzmán también indicó que la petición de preclusión es algo que exige varios parámetros, y que debe plantearse cuando la Fiscalía no tiene, sin lugar a equívocos, elementos para llevar a un procesado a otra instancia.



Audiencia de preclusión en caso contra Álvaro Uribe. Foto: Archivo particular

En el caso Uribe, los juzgados 28 y 41 de Conocimiento de Bogotá subrayaron distintos episodios que llevan a plantear un debate en la etapa de juicio. Ahora, frente a los seis eventos que componen este proceso, el togado indicó que si bien no podría hablarse de que Uribe cometió los delitos que le señalan, tampoco puede inferirse de lleno lo contrario.



Las razones del despacho para mantener abierto el proceso más mediático contra Uribe –tiene otros en la Fiscalía– tuvieron como base los eventos señalados, en los que aparecen mencionados Juan Guillermo Monsalve; Carlos Enrique Vélez, alias Víctor; Enrique Pardo Hasche; Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra; Hilda Niño; Carlos Eduardo López, alias Caliche; Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí; Giovanny Cadavid, alias Cadavid, y Elmo J. Mármol, alias El Poli.



En el caso de Monsalve, detenido en la cárcel La Picota y considerado el testigo estrella de este episodio, el Tribunal concluyó que hay ausencia de elementos que permitan inferir que alias Guacharaco, un paramilitar, era Monsalve, pues no se sabe si tenía injerencia en Antioquia. “Sin embargo, tampoco puede afirmarse lo contrario”, resaltó el magistrado, diciendo que la Fiscalía no sustentó que él no fuera paramilitar.



Otro llamado de atención al ente acusador se dio cuando se habló de la exfiscal Niño. Ella al parecer quiso buscar informarle a Uribe de un complot para perjudicarlo junto a su hermano Santiago, del cual estaría detrás el exfiscal Eduardo Montealegre y el abogado Jorge Perdomo.



De este evento, la Sala concluyó que frente al delito de soborno “la Fiscalía no superó el estado de reconocimiento establecido por la jurisprudencia para acceder la solicitud de preclusión por atipicidad del hecho investigado”.

Y en cuanto al delito de fraude procesal, tampoco prosperó el pedido del fiscal. “En esencia, la Fiscalía le otorgó plena credibilidad a lo declarado por Niño Farfán”, omitiendo otras versiones, “circunstancias que resultan suficientes para concluir que subsisten relevantes incertidumbres respecto a la veracidad de lo recolectado por la testigo”, señala.



Afirmaciones como esas se cumplieron en el resto de eventos mencionados en la audiencia, los cuales analizará el ente acusador para definir qué vía tomar en este proceso contra el expresidente.

Precisamente, Álvaro Uribe Vélez, quien está en plena correría política, recibió en las últimas horas el respaldo de su partido. Este le solicitó que, pese a la decisión, no suspenda su labor de cara a las elecciones regionales.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

