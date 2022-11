Este lunes arrancó un nuevo capítulo en el expediente por presunto soborno a testigos y fraude procesal en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien está en calidad de imputado.



A las 9:00 de la mañana, el Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá citó a todas las partes para dar inicio a la segunda semana de audiencias de solicitud de preclusión, luego de que en octubre la Fiscalía empezara a exponer por qué considera que este proceso debe llegar a su fin.



La palabra continúa del lado de la Fiscalía, la cual este lunes, a través del fiscal Javier Cárdenas, empezó por ahondar en el hecho número tres, relacionado a las dos cartas del exparamilitar Juan Carlos 'El Tuso' Sierra y otras personas como Fabio Valencia Cossio, Juan Manuel Aguilar y Roque Arismendy, en quienes profundizó.

Juan Carlos el 'Tuso' Sierra. Foto: Archivo

"Encontramos entonces que es Aguilar quien, al ver las noticias, decide buscar a su amigo Roque Arismendy, y le cuenta de la situación que escuchó en Estados Unidos", empezó por decir el fiscal, reproduciendo una declaración entregada al ente acusador por parte de Arismendy, el 11 de febrero del año pasado.



¿Qué quería contarle?, que había escuchado hablar al 'El Tuso' de los ofrecimientos que le habrían hecho personas como Iván Cepeda y Piedad Córdoba para que hablara mal de Uribe.



En este tercer hecho también señala el fiscal que lo que dijo el expresidente a su abogado Diego Cadena es que verificara los señalamientos que estaban haciendo en su contra.

La 'historia delicada'

El 12 de marzo de 2018, a las 9:30 de la mañana, Álvaro Uribe se comunicó con Cadena para preguntarle si tenía tiempo, pues iba a contarle una "historia delicada".



"Tuso Sierra, extraditado por mi Gobierno, hizo un acuerdo con los americanos, salió de la cárcel y lo dejaron en Estados Unidos, tiene unos amigos en Antioquia, él es de por aquí, les ha contado lo siguiente, que cuando estaba en la Cárcel fue Rodrigo Lara, en la misma reunión fueron Cepeda y Piedad Córdoba, Rodrigo Lara le ofreció beneficios que para que acusara a José Obdulio, Piedad Córdoba y Cepeda le ofrecieron beneficios que cuando saliera de la Cárcel lo mandaban a Suiza sí me acusaba a mí, él les dijo que ni me conoce, es verdad, ese señor habrá estado en alguna reunión pública o en algún pueblo de esos, pero yo a ese señor no lo distingo, entonces, yo le pedí un video con esta gente, dijo que no lo mandaba que porque entre el 2 y el 3 de abril, está citado por la Fiscalía Colombiana, allá por vía internet 2 y 3 de abril para declarar en el caso de Luis Alfredo Ramos", se le escucha a Uribe en la conversación interceptada por las autoridades.



Sin embargo, la declaración de 'El Tuso' se les enreda porque no quería dar su testimonio tan fácil. De hecho, Cadena le cuenta a su cliente que ante la dificultad de conseguir esa pieza clave, la idea fue pedirle una declaración a la Corte para "asegurar la prueba".



Luego de reproducir varios audios, el fiscal Cárdenas concluyó que "de las interceptaciones jamás se escuchó que Álvaro Uribe estuviera haciendo propuestas al margen de la ley, al contrario manifestó que se debía obtener la declaración y llevarla a la Corte Suprema".



No obstante, el representante del ente acusador no hizo referencia a las indagaciones que hizo el alto tribunal cuando tenía el caso en una de sus salas. En estas le resultó contradictorio a la Corte que el exmandatario primero estuviera buscando con urgencia el testimonio de 'El Tuso' Sierra, a través de su abogado; y que luego afirmara a un magistrado que no le prestó atención a esas palabras".

Los antecedentes del caso

En la primera semana, el fiscal Cárdenas trajo a colación al testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, a quien desacreditó diciendo, prácticamente, que sus palabras en contra del exmandatario no pueden ser creíbles, y que para eso tiene pruebas.



Una de ellas es que su testimonio tiene contradicciones, y además, nunca se le escuchó recibir sobornos por parte del abogado Diego Cadena u otros allegados a Uribe, algo que en pasadas ocasiones puso en duda la Corte Suprema de Justicia, la cual inició este proceso cuando él era senador de la República.



Así mismo, el ente acusador subrayó que al abogado Cadena tampoco se le escuchó hablar de sobornos con el exmandatario, por lo que en este hecho jurídico no hay razón para llevarlo a juicio. El argumento es similar a la que hizo el fiscal Gabriel Ramón Jaimes en la primera solicitud de preclusión. No obstante, en esta ocasión Cárdenas dijo que para construir la hipótesis recabó en más pruebas.



El segundo hecho por el cual pidió a la jueza 41 de Bogotá cerrar el caso está relacionado a que desde políticos huilenses como Álvaro Hernán Prada, tampoco hay cómo comprobar que Uribe es culpable de los delitos que le imputaron.



En total son siete hechos que describirá la Fiscalía, para luego darle paso a las otras partes que, en el caso de los representantes de víctimas, consideran que Uribe debe ser llamado a juicio porque las investigaciones de la Corte Suprema tienen el peso suficiente para que él sea acusado.



Tras una hora de audiencia, el fiscal reprodujo las declaraciones de Diego Cadena ante la Corte. En ellas, la hipótesis es que cuando se vio con Juan Carlos Sierra, le preguntó que si puede dar unas declaraciones al alto tribunal.

