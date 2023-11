Álvaro Uribe empezó su versión libre en la Fiscalía por la masacre de El Aro

Este lunes a las 9 de la mañana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez estaba citado a un despacho de la Fiscalía General de la Nación para rendir su versión libre por lo ocurrido en Ituango en octubre de 1997, cuando se cometió la masacre de El Aro.



En dicha masacre, los paramilitares torturaron y asesinaron a 16 campesinos y desplazaron a cerca de 1.000 personas.



(Puede ver: Fiscalía cita a versión libre a Álvaro Uribe en indagación por la masacre de El Aro)

Las declaraciones ante funcionarios del ente acusador empezaron pasados unos minutos y se realizaron en compañía de los abogados defensores del exjefe de Estado, a quienes precisamente les solicitó hace unos días que acudiera a la Fiscalía y a la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes.



El pedido de Uribe nació luego de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso mencionó en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el exmandatario tuvo conocimiento de lo ocurrido en la masacre de Ituango.



(Puede ver: Salvatore Mancuso ante la JEP: 'Uribe siempre tuvo conocimiento' de masacre de El Aro)

Facebook Twitter Linkedin

Salvatore Mancuso en pantalla. Foto: Nicole Acuña. JEP

"Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno. Y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro", relató ante los magistrados de la JEP.



La versión libre en la Fiscalía también abordará lo ocurrido alrededor del homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, en febrero de 1998.



“Con relación a estos casos, la Fiscalía ha realizado innumerables actividades investigativas y recopilado abundante material de prueba para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos”, concluyó el ente acusador al comunicar que la versión estaba prevista para este 27 de octubre.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: