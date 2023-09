Luego de que la Fiscalía apeló la decisión de una juez que mantuvo vivo el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos, el recurso llegó hasta el despacho de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, el cual ya presentó un proyecto de fallo a sus compañeros de sala.



El caso está en manos del magistrado Carlos Andrés Guzmán, y la sala de la que hace parte la componen otros dos togados que desde el 30 de agosto pasado tienen en sus escritorios el proyecto de fallo que podría estar dirigido a precluir la investigación, como lo solicitó el fiscal Javier Cárdenas, o negarle esa petición.



Una fuente que conoce del proceso le dijo a EL TIEMPO que los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá no tienen un tiempo establecido para tomar una decisión, pero que al ser un caso tan importante, conocen del interés que hay para que se resuelva lo más pronto el proceso que tiene varios documentos.



El último antecedente de este caso es que el magistrado ponente fue recusado por parte de algunas víctimas en el caso: Eduardo Montealegre, Iván Cepeda y Deyanira Gómez. Los argumentos fueron que Guzmán había conocido de este proceso al revisar una tutela que pusieron las víctimas; y porque la pareja del togado trabajaba con la vicefiscal Martha Mancera.



Carlos Andrés Guzmán Díaz, magistrado del Tribunal de Bogotá. Foto: Tomada de Cesjul.

Finalmente, los otros dos magistrados de la Sala, Hermes Lara y Dagoberto Hernández, negaron el pedido al aclarar que la esposa no podía interferir en el proceso, pues no era de la dependencia de la Fiscalía que tiene el caso, es decir, de la que pertenece el fiscal Javier Cárdenas: la delegada ante la Corte Suprema de Justicia.



"Adoptar una posición contraria, equivaldría a anular por completo la distribución de cargas y el sistema de reparto de los asuntos al interior del Ente Acusador como entidad; y partiría de una presunción inexistente de mala fe, que no contempla el ordenamiento jurídico patrio", escribieron los magistrados en respuesta a la recusación.



Los detalles del proyecto de fallo de Guzmán aún no se conocen, pero partió de que el expresidente Uribe está imputado por presunto soborno y fraude procesal, y que la Fiscalía ha pedido en dos ocasiones -sin éxito- precluir la investigación, mientras que las cinco víctimas creen que hay mérito para ir a juicio.

Álvaro Uribe, expresidente, y Diego Cadena, abogado. Foto: Archivo EL TIEMPO

La última solicitud de preclusión

Para el Juzgado 41 de Conocimiento de Bogotá, que negó la segunda solicitud de preclusión en mayo de este año, contrario a lo aseverado por el señor Fiscal sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permiten afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe. Por lo tanto la Fiscalía no acreditó la atipicidad del comportamiento y por tanto el Despacho negará la solicitud de preclusión".



Una postura contraria tienen los abogados del expresidente y también exsenador, quienes consideran -así como la Fiscalía y la Procuraduría- que no hay suficientes elementos probatorios para continuar con este expediente que nació en la Corte Suprema de Justicia, cuando lo procesaron porque se habló de que Uribe habría intentado sobornar a testigos internos en la cárcel por intermedio de su abogado Diego Cadena.



El objetivo, según lo que se ha expuesto en varias diligencias, sería que no declararan en su contra a cambio de supuestos beneficios en procesos judiciales.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

