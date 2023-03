A las 9:06 de la mañana de este jueves, el expresidente Álvaro Uribe Vélez empezó su intervención ante el Juzgado 41 de Conocimiento de Bogotá, al cual quiso demostrarle por qué tiene que cerrarse el proceso en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.



Las palabras del exmandatario hacen parte de la segunda solicitud de audiencia de preclusión realizadas por la Fiscalía General de la Nación. En la primera, otro despacho decidió que la investigación debía mantenerse abierta. Y ahora, los representantes de víctimas, la Procuraduría y los abogados defensores expusieron sus diferentes argumentos.



Es así como Uribe es la última persona que tendrá la palabra en esta segunda audiencia de preclusión, pues después la jueza tendrá que evaluar las pruebas mencionadas en la audiencia para tomar la decisión de si precluye o no la investigación.



La audiencia se dividió en dos partes. La primera fue muy corta y en ella el exjefe de Estado aprovechó para referirse a un incidente de desacato que puso contra el abogado Miguel Ángel del Río, quien representa los intereses de Deyanira Gómez, víctima del caso.



Y en la segunda intervención -la más larga de la jornada- se refirió a este proceso penal que lo tiene en calidad de imputado desde hace varios meses.



Según Uribe, el penalista dio declaraciones a un medio de comunicación relacionadas a la solicitud de preclusión, a sabiendas de que la jueza había solicitado no afectar el proceso con pronunciamientos por fuera de la audiencia. Es decir, no llevar un proceso paralelo a nivel mediático.



"Debo decir que no busqué nada distinto a corroborar informaciones que afectaban mi honor, mi libertad, mi familia, mis amigos, mi honra, a mis compatriotas que han confiado en mí. Pretendía defenderme, no desacreditar al doctor Cepeda", expresó al inicio el expresidente.



Entre sus declaraciones indicó que el abogado Diego Cadena tampoco actuó de mala obra al trabajar para él y asistir a cárceles a verse con internos como Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en este expediente. Uribe también se refirió a que el senador Iván Cepeda ha hecho buena parte de "su carrera política afectando mi reputación".



Por eso, aseguró que ni él ni Cadena le pidieron a la gente que mintiera para conseguir beneficios. De hecho, de las llamadas que sostuvieron ellos dos, Uribe resaltó este miércoles que se dieron siempre en búsqueda de la verdad, sin garantizarles a presos cosas a cambio.



