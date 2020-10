'Asesinados en Mondoñedo no habrían participado en crimen de Á. Gómez'

El abogado Isaías Rodríguez Gutiérrez, quien representa a Pablo Salazar y Hernando Villalba, dos de los ocho policías que fueron condenados por la llamada masacre de Mondoñedo, afirmó que no hay “indicios” que permitan concluir que los seis estudiantes asesinados en dicha masacre hubieran participado en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.



En entrevista con EL TIEMPO, el abogado se refiere a la investigación por la muerte de las seis personas señaladas de hacer parte de la Red Urbana Antonio Nariño de las Farc (RUAN).

Los excombatientes anunciaron que reconocerán en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, su responsabilidad en el magnicidio en el que habría sido clave el hoy senador Julián Gallo, ‘Carlos Antonio Lozada’.



Gómez Hurtado fue asesinado en Bogotá el 5 de noviembre de 1995. La masacre de Mondoñedo fue perpetrada entre el 6 y 7 de septiembre de 1996.



(Le puede interesar: Así fue la masacre de Mondoñedo, clave en el crimen de Álvaro Gómez)



¿Quiénes son sus defendidos?

​

Yo represento a Pablo Salazar y Hernando Villalba, quienes para la época de los hechos eran cabos primero de la Policía Nacional.



¿Cómo se ha desarrollado el proceso?

​

El proceso se ha venido desarrollando en el Juzgado 8 Penal del Circuito, y en esa instancia fueron condenados, a pesar de que se apeló. Posteriormente, todos los que hicieron parte de ese proceso como acusados nos trasladamos para la Justicia Especial para la paz, JEP.



Y la JEP les concedió la libertad condicionada, y en eso estamos. Además, están prestos a acudir a la Comisión de la Verdad para poder emitir cada uno su versión.



(Le sugerimos: El 4 y 17 de noviembre Farc hablará en JEP de crimen de Gómez Hurtado)

¿A cuántos años los condenaron?

​

A 28 años. En el caso de mis defendidos, ellos alcanzaron a pagar cinco años.



¿Hace cuánto pidieron pista en la JEP?

​

A ellos los aceptaron hace un año, y ya hemos realizado varias diligencias en esa justicia.



(Le recomendamos: Caso Á. Gómez: condenados por masacre de Mondoñedo piden pista en JEP)



Con la aceptación de las Farc de haber ordenado la muerte de Gómez Hurtado, se teje la hipótesis de que los jóvenes asesinados en Mondoñedo - que eran integrantes de las milicias urbanas - lo asesinaron....



Hay que partir de que los hechos que se originaron con relación a la masacre de Mondoñedo se registraron el 7 de septiembre de 1996, y el magnicidio del doctor Álvaro Gómez fue en 1995.



A pesar de que los indicios apuntan a que los muertos en la masacre sí pertenecieron a la red urbana Antonio Nariño, hasta el momento no hay ningún indicio o material probatorio que pueda indicar en ese proceso que tuvieron relación con el crimen de Gómez Hurtado.

Hasta el momento, no hay ningún indicio o material probatorio que pueda indicar en ese proceso que tuvieron relación con el crimen de Gómez Hurtado. FACEBOOK

TWITTER

¿ Los involucrados en la masacre cómo se declararon?

​

Ellos siempre se declararon inocentes.



¿Aludiendo qué?



Situaciones diferentes. En unos casos, como mis defendidos, que no estuvieron en el lugar, y otros elementos materiales probatorios que no fueron tenidos en cuenta.



¿Y por qué los condenan entonces?

​

En ese tiempo era la Ley 600, que era un sistema inquisitivo. Ellos vieron una oportunidad en la búsqueda de su libertad al acogerse a la JEP. Allá aportaran a la verdad.



(Lea también: Dura respuesta de la familia Gómez a Ernesto Samper y Horacio Serpa)



¿En ese momento había algo que relacionara a los jóvenes asesinados con el magnicidio, los policías lo sabían?



Ellos no tenían cómo saber que los muertos habrían tenido algo que ver con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.



No solamente por ese hecho, sino que en todo el proceso que se adelantó no hubo ni siquiera una sospecha de que esos jóvenes que murieron tuvieran relación directa con ese crimen.



(Le puede interesar: Juristas no ven razón para quitar curules a Farc por caso Álvaro Gómez)



¿Qué van a contar ellos en la JEP?



Ellos ya me han venido narrando cosas sobre la masacre y cada uno contará su verdad. Yo desconozco de manera concreta que van a decir.



Desde el punto de vista jurídico – desde el año 96 – y estamos en el 2020, hubo una serie de preclusiones, cesaciones de procedimiento, nulidades y el testimonio de una sola persona fue la que llevó a que la justicia se activara nuevamente, con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde decía que se le debía dar credibilidad al testimonio del padre de uno de los guerrilleros, con eso se activó y terminó con una condena.

Otras noticias del día:

- ‘En violencia de género, justicia ordinaria no es superior a indígena’



- Amplían investigación por laboratorio hallado en finca de exembajador



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

En Twitter: @JusticiaET