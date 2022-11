En un oficio de 22 páginas, el Ministerio de Justicia ratificó la extradición a Estados Unidos de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba.



El documento responde al recurso de reposición que interpuso la defensa del apoderado, con el que buscaban una revisión jurídica del Gobierno Nacional a la resolución que aprobó su envío al país norteamericano para responder por narcotráfico.



El oficio del 18 de noviembre -que vino a hacerse público tras la noticia revelada por EL TIEMPO- fue firmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y en él contestan uno por uno los argumentos que expuso la apoderada de Córdoba.

Resolución que ratifica extradición de Álvaro Córdoba. Foto: Ministerio de Justicia

En sus primeras páginas recuerdan que por medio de una resolución del 7 de septiembre aprobaron su envío por el cargo de tráfico de droga superior a cinco kilos a Estados Unidos, y que lo negaron por los cargos de porte de ametralladoras y concierto para portar armas.



La defensa, el 21 de septiembre impugnó esa resolución, y es a partir de ahí que empieza la revisión por parte del Gobierno. El Ministerio recordó que la apoderada de Córdoba manifestó, en su momento, que el cargo de narcotráfico, en caso de ser cierto, habría ocurrido en suelo colombiano, por lo que no se entiende por qué la Corte Suprema avaló el pedido de Estados Unidos por ese episodio.



"En virtud del principio de la congruencia, si la acusación dice que los tres cargos ocurrieron en Colombia, la Corte Suprema de Justicia ha debido conceptuar desfavorable a la extradición, porque los tres cargos ocurrieron en Colombia, pero que

'en una interpretación amañada' optó por conceptuar favorable a la extradición por el cargo uno", se lee en el oficio.



Ante ello, el Ministerio de Justicia sacó a flote que la Sala Penal de la Corte, cuando dio luz verde, lo hizo de manera mixta, puesto que por el cargo de narcotráfico, esa conducta estaba encaminada ''a concertarse para distribuir estupefacientes con destino a los Estados Unidos, lo que no sucedía frente a los cargos dos y tres porque estos últimos comportamientos, de evidenciarse su materialización, acaecieron exclusivamente en el territorio colombiano, y no en el exterior".



Frente a la poca conveniencia nacional que alegó la defensa al ser aprobada la extradición, el Ministerio recalcó que el Gobierno no está obligado a destapar las razones de conveniencia ni lo detalles de su decisión, pues es una potestad reservada del Ejecutivo.

La interpretación 'amañada'

Otro punto clave para el Ministerio de Justicia en su respuesta al recurso de reposición tiene que ver con que se violó, según la apoderada de Córdoba, el principio de legalidad, y por lo tanto tenía que declararse nulo el acto administrativo con el que se avaló la extradición.



Para el Gobierno no hay fundamento alguno que lleve a decir que el acto es irregular, "cosa distinta es que la recurrente no comparta el concepto emitido, pero eso no es argumento suficiente". De paso, se dejó claro que el Ejecutivo no es quién para cuestionar lo que dicte la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la justicia ordinaria.



Es por eso que en la página 15 se concluyó que un recurso de reposición "no puede ser utilizado por las personas requeridas en extradición y sus abogados defensores como un instrumento para desconocer el concepto emitido por la Sala de Casación Penal".



Otro de los pilares con los que la defensa pretendía que el gobierno de Gustavo Petro evaluara la decisión de extraditar al hermano de Piedad Córdoba tuvo que ver con las dudas frente al respeto a las garantías procesales en Estados Unidos, a lo que le respondieron que él "no va a estar abandonado en sus garantías y derechos".



Por último, se dejó claro que los días que estuvo preso el extraditable mientras se terminaban de ajustar los trámites para su envío deberán ser tenidos en cuenta por el país que lo requiere. En este caso, por la corte de Nueva York que lo va a judicializar.



