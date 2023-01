En medio de la expectativa por el envío a Estados Unidos de Álvaro Córdoba para que responda por presunto narcotráfico, se conoció que el Gobierno Nacional insistió en que esta persona sea extraditada.



Lo hizo a través de la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia, los cuales solicitaron al Consejo de Estado que declare improcedente la tutela que a finales del año pasado radicó la defensa del hermano de la senadora Piedad Córdoba.



(Le dejamos: Álvaro Córdoba: Gobierno confirmó su extradición a Estados Unidos)

Esta es al menos la tercera ocasión en la cual el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, dice que Córdoba, preso en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, debe ser extraditado.



La primera vez fue cuando se firmó la resolución 196 del 7 de septiembre de 2022, que autorizó la extradición tras el visto bueno de la Corte Suprema, la cual previamente había avalado el envío de Córdoba por cargos relacionados al narcotráfico, y no por el supuesto porte o uso de ametralladoras.



(Le dejamos: Consejo de Estado deja viva extradición del hermano de Piedad Córdoba)



Después de eso, el equipo de abogados del hermano de la congresista presentó un recurso de reposición con el cual se jugó otra carta en su idea de frenar el trámite. Sin embargo, a finales de noviembre, el Ejecutivo negó tal pedido y confirmó que Córdoba -detenido en Medellín en febrero del año pasado- cumple todos los requisitos para su extradición.



Esa vez, la defensa respondió diciendo que la decisión fue política y se apartaba de lo prometido por el jefe de Estado en campaña. "La decisión del señor Presidente de la República es eminentemente política, pero no es armónica con el compromiso público que hiciera en campaña y al inicio de su mandato, de revisar la extradición con los Estados Unidos de América", confirmó en un oficio conocido por EL TIEMPO.



El 24 de noviembre, el detenido se jugó la última carta ante el Consejo de Estado, radicando una tutela, por medio de su defensa, en contra del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y la Presidencia de la República. El argumento fue que pudo haber una violación de derechos y garantías en el trámite. Es en esta instancia en la que el Gobierno volvió a insistir en que no hay motivo alguno para aceptar la revisión de ese recurso y, de paso, frenar lo ya decidido.



(Le sugerimos: Atención: Gobierno aprueba extradición de hermano de Piedad Córdoba)

Facebook Twitter Linkedin

Piedad Córdoba celebró el cumpleaños de su hermano Álvaro en La Picota. Foto: Archivo particular

De todas formas, el tribunal de lo contencioso administrativo declaró que la tutela sí es procedente y se encuentra revisando de fondo los argumentos expuestos por los abogados de Córdoba.



(Le dejamos: 'La decisión es política': Defensa de Córdoba reacciona a posición del Gobierno)



A la par de eso, a inicios de diciembre lo que negó el Consejo de Estado fue una medida cautelar con la que se buscaba frenar provisionalmente su envío a Estados Unidos. Frente a ello, el alto tribunal consideró que la Presidencia no vulneró derecho alguno al autorizar su extradición, no obstante, falta su pronunciamiento de fondo.



Entre tanto, con la ya autorizada resolución, en cualquier momento agentes de Estados Unidos pueden llegar a Colombia para cumplir con el trámite y sacar a Álvaro Córdoba de La Picota para llevárselo en un avión rumbo a Estados Unidos, donde una Corte de Nueva York espera para judicializarlo por narcotráfico, cargo por el cual también pidieron a Libia Amanda Palacio y Alberto Alonso Jaramillo.



REDACCIÓN JUSTIICIA

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: