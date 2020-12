¿Dónde están los autores del montaje en mi contra?: Arango Bacci

El almirante en retiro, Gabriel Arango Bacci, en entrevista con EL TIEMPO, se refirió al fallo del Consejo de Estado que ratificó su inocencia en un caso de narcotráfico, y que condenó a la Nación y a la Fiscalía por haber estado privado de la libertad.



En esa decisión se ordena que se le ofrezcan disculpas y que se le repare con el pago de una suma de dinero. "No me importa la parte económica, siempre lo he dicho. Aquí lo importante es la dignidad y la honra de la persona", aseguró, al cuestionar que casi 13 años después de lo que él calificó "como un montaje orquestado" desde la inteligencia y contrainteligencia de la Armada, hoy no se sepa quiénes estuvieron detrás.

¿Cómo recibe el fallo del Consejo de Estado?



Recibo esto con una satisfacción muy grande a pesar de que han transcurrido casi nueve años desde que interpuse la demanda. Pero con satisfacción porque aquí se cumple el dicho de qué la justicia tarda, cojea, pero llega. Aquí venía un poco coja pero gracias a Dios salió, y salió a favor nuestro.



La satisfacción no es en la parte económica, porque lo que el Consejo de Estado me resarce no alcanza a cubrir los gastos que yo tuve en un proceso tan tremendo como el que me tocó vivir.



Lo único que yo agradezco de que salga este fallo es la defensa del honor y la dignidad de una persona. En Colombia muchos no conocen la dignidad y el honor, esos valores se han perdido. Pero yo insisto, el honor y la dignidad no se negocian, y esa era mi lucha. Y hoy el Consejo de Estado confirma eso. Yo no lo negocié ni con la institución, y mucho menos mi familia y mis hijos.



Pero el daño moral fue muy grande, vincularlo con narcotraficantes, llamarlo a calificar servicios...



Indudablemente que si. Después de haber estado 36 años en la Armada, abren un proceso de un momento a otro, con un recibo falso, con una huella falsa. La misma Fiscalía General determinó que es una huella falsa, ¿Cómo es posible que sigan con ese proceso, con ese montaje?



Aparecen tres testigos de los cuales uno fue asesinado, el otro fue condenado hace dos años a ocho años de prisión, y el otro, hoy 3 de diciembre, sigue su juicio como reo ausente porque está desaparecido. ¿Quién lo desapareció? Lleva cuatro años con orden de captura y no aparece por ningún lado.

¿Fue un escándalo grande en su momento?



Esas son cosas muy dicientes, pero dónde están los autores intelectuales. Un escándalo tan grande como el escándalo de un almirante de la República comprometido con narcotráfico, y no hay autores intelectuales.



Porque cogieron a tres sinvergüenzas, que compraron por 400 mil, 500 mil o 600 mil pesos. Es que esto no le puede volver a suceder a ningún colombiano.



En su criterio, ¿quién estuvo detrás de ese montaje?

​

Desafortunadamente yo no tengo las pruebas para decir quién fue. Pero eso fue un montaje hecho por la inteligencia y la contrainteligencia, donde estaban mis enemigos.



Porque toda la información que se le dio a la Fiscalía, a los medios de comunicación, toda esa información que salió en medio de ese escándalo, era proporcionada por unos desadaptados que trabajaron y aprovecharon la contra inteligencia y la inteligencia de la institución.



No fue la institución, no fue la Armada, fueron unos desadaptados que estaban ahí, que querían sacarme. Y lograron su cometido, que fue sacarme a mí y de pronto ponerse ellos.



Usted se refiere a la inteligencia y la contra inteligencia de la Armada…

​

Así es, de la Armada Armada. Ahí donde estaba una Almirante (Álvaro) Echandía, que terminó siendo director de la Dirección Nacional de Inteligencia con el presidente Santos. Después lo nombraron cónsul general en Washington, y ahora está allá, en Washington.



De un comandante de la Armada como es el almirante (Guillermo) Barrera, sin criterio, un tipo descriteriado al igual que el ministro de la época, (Juan Manuel) Santos, quien permitió que eso llegara a los términos en que llegó.

A qué se refiere…

​

Eso fue una cosa horrible para el país, que un almirante de la República, no Arango Bacci, un almirante estuviera comprometido con actividades de narcotráfico. ¿A quién se le podría ocurrir o pensar que un almirante podía colocar la huella en un recibo de un narcotraficante? Ahí tiene usted la falta de criterio.



¿Cuándo empieza usted a ver la luz?

​

Un 3 de diciembre del año 2009, la Corte Suprema de Justicia, a las nueve de la mañana, dictó su falló donde me exoneraba de toda culpa.



La Corte se dio cuenta de la maldad que hubo y mandaron a investigar a Santos, al almirante Barrera y a un capitán que trabajaba en contra inteligencia y a los testigos falsos. A esos testigos los investigó a la Fiscalía y los condenó. ¿Pero los autores intelectuales dónde están? Nadie sabe.



¿Qué espera hoy de la justicia?



Por qué no le preguntan al fiscal de la época, Mendoza Diago, qué hizo con lo que ordenó la Corte. La Corte ordenó investigar a Juan Manuel Santos, ¿qué se hizo, dónde está esa investigación, para que el país la conozca?



Más claridad...

​

Yo creo que con el fallo del Consejo de Estado se cierra todo este caso, donde reitero, el resarcimiento económico no alcanza a cubrir ni la mitad de lo que yo, en un esfuerzo muy grande, alcancé a pagar para defenderme de esta terrible infamia que me montaron.



Pero como les he dicho siempre a mis hijos y a mucha gente, no me interesa la parte económica. Si a mí me hubiera interesado la parte económica, yo hubiera aceptado el ofrecimiento que me hizo la Fiscalía en un proceso conciliatorio donde me ofrecieron 700 millones de pesos.



Pero le dije dos veces que no, porque eso no era de dinero. Porque esto era de honor y dignidad tanto de mi familia como de mi institución, la Armada Nacional. Yo no manché mi uniforme, mi uniforme blanco lo mancharon esos desatados que estaban en la Armada.

