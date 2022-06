Este miércoles, de forma virtual, continúa ante el juzgado 20 penal municipal de control de garantías la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Violeta Arango Ramírez, alias Violeta, señalada por el atentado al centro comercial Andino, en Bogotá, en junio del 2017.



Arango Ramírez fue capturada el pasado 4 de junio en Bolívar, en una operación conjunta de la Fuerza Pública. Después de la legalización de captura e imputación de cargos, la Fiscalía pidió que la mujer sea enviada a prisión mientras sigue el caso en su contra por considerar que es un peligro para la comunidad y que hay riesgo de que no comparezca al proceso.

En su intervención, el representante de la Procuraduría indicó: "La Fiscalía trae un cúmulo de evidencias que permite inferir no solo la pertenencia de la señorita 'Violeta' al Mrp. Han pasado 5 años en los que ella ha evadido su comparecencia a este proceso".



Seguidamente Francisco Bernate, abogado que representa a víctimas en el proceso, reseñó que se ha acreditado la pertenencia de 'Violeta' a un grupo ilegal y que ese grupo ilegal es responsable de un atentado y, por tanto, esa responsabilidad también es predicable de los integrantes del grupo.



" 'Violeta' nunca compareció, se le imputan unos cargos extramadamente serios y hay un riesgo de no comparecencia, que es uno de los elementos para imponer una medida privativa de la libertad", señaló.



Bernate dijo además que Arango Ramírez, en tanto estaba prófuga y fue capturada en un campamento del Eln, continuó con su actuar ilegal después de "haber volado un centro comercial".



Por su parte, Nabil Eduardo Quijano, defensor de Arango, pidió a la juez del caso que no sea impuesta ninguna medida de aseguramiento a su prohijada y sea dejada en libertad de inmediato e incondicional. El abogado dijo que la Fiscalía incumplió con demostrar los criterios para pedir la privación de la libertad.



"Es inexistente desde la evidencia probatoria que las personas que señaló la Fiscalía se comunicaran y mucho menos que se hayan concertado para la comisión de los delitos", dijo el abogado, quien señaló que las evidencias presentadas por la Fiscalía solo dan cuenta de que las personas procesadas por estos hechos se conocen porque eran estudiantes de la misma universidad, pero no que se concertaran para cometer delitos.



Señaló también que las afirmaciones de una testigo de la Fiscalía no pueden dar cuenta de que su defendida se haya concertado para cometer homicidio, delito del cual, sostiene, es inocente. También dijo que tampoco está probado que ella haya cometido rebelión ni que haga parte del Eln.



Alias Violeta fue capturada en la vereda La Honda, de Morales, Bolívar, y es señalada por las autoridades de hacer parte del grupo ilegal que se hace llamar Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp).



De acuerdo con la Fiscalía, ella habría participado en el atentado al centro comercial Andino, en Bogotá, perpetrado el 17 de junio de 2017, en el que murieron tres mujeres y en el que 9 personas más quedaron heridas.



Según las investigaciones, ella habría realizado labores de inteligencia días antes de sucedidos los hechos en el centro comercial, en el norte de la capital.

