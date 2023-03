Luego de las amenazas que se conocieron el sábado en las que Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Óber, temido cabecilla de la banda delincuencial ‘los Rastrojos Costeños’, asegura que matará a comerciantes inocentes por la captura de su esposa, el Inpec tomó medidas para evitar que siga delinquiendo desde prisión.



Por eso, como lo anunció el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, en la noche del sábado se realizó una minuciosa requisa a la celda del hombre en la cárcel de Girón, en Santander, y además el cabecilla criminal fue aislado.



En la noche del sábado el Inpec y el Gaula realizaron una requisa a la celda de Óber Martínez Gutiérrez, 'Negro Óber', luego de que se conoció un video en el que él amenazó con matar a comerciantes en retaliación por la captura de su esposa. pic.twitter.com/eHDKLcpHXM — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) March 26, 2023

De acuerdo con el Inpec, en esta inspección se le encontró un celular, elemento prohibido en una cárcel, y accesorios, así como un cuaderno que será analizado por las autoridades para determinar si la información que hay allí podría corresponder a delitos.



Sobre ese cuaderno habló Martínez en videos difundidos por el Inpec del operativo de requisa.



“Hasta con mi mamá se metieron, con mi esposa se metieron, el cuaderno que lleva ahí son de mi familia, apuntes de mi esposa”, dice mientras está en el suelo esposado, afuera de su celda, mientras terminaba la requisa.



De otro lado, el Instituto Penitenciario y Carcelario informó que como medida provisional, 'Negro Óber' fue aislado en una Unidad de Tratamiento Especial (UTE).

Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Óber Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

En la noche del sábado el director del Inpec no descartó que este cabecilla criminal deba ser trasladado de cárcel nuevamente, aunque ya ha pasado por 7 establecimientos de reclusión y en todos ha encontrado la manera de burlar a las autoridades y seguir amedrentando a la comunidad.



En el video conocido el sábado, por ejemplo, lanzó una fuerte amenaza contra comerciantes inocentes.



“Lo que está quieto se deja quieto, si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con la gente inocente y van a ser los comerciantes, los comerciantes me la van a pagar todito, se mueren, se mueren, ahí es donde van a llorar ustedes", se le escucha decir.



Esta no es la primera vez que se conoce un video de 'Negro Óber' desde prisión, de hecho, en agosto de 2022 también había vuelto a figurar por una grabación que envió desde la cárcel para extorsionar a una víctima.

¡ESTE ESTÁ LISTO PARA EL EXORCISMO! pic.twitter.com/DuqDLkBsq7 — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) March 25, 2023

