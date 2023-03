El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Barranquilla le ordenó al Inpec que de forma inmediata deje en libertad a Enilce López, conocida como La Gata, quien hasta este martes permanecía en casa por cárcel por cuenta de un proceso por homicidio.



La decisión de la jueza se basa en que ese expediente -el de la muerte de Nunilia Ester Collazos- está suspendido hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resuelva si le abre la puerta a la exempresaria del chance en la Costa Caribe.



(Le dejamos: El crimen cometido por paramilitares que impidió la libertad de 'La Gata')

Tras la petición, funcionarios del Inpec procedieron a verificar los documentos esta tarde, que finalmente fueron corroborados y la dejaron libre. 'La Gata' venía pagando una pena de 37 años de cárcel por nexos con el paramilitarismo y el asesinato del vigilante Amaury Fabián Ochoa, perpetrado en junio del año 2000.



En medio del trámite, la JEP sostuvo que la condenada no ha sido admitida, y que esa solicitud se definirá en una audiencia. De hecho, según conoció este diario, no se ha fijado fecha porque Medicina Legal no ha podido entrar a la casa de 'La Gata', pues se quiere establecer si la diligencia se puede hacer presencial o virtual.



(Le dejamos: Juez de Barranquilla ordenó la libertad de Enilce López, alias La Gata)



La jueza que le dio la orden al Inpec de liberar a la mujer procesada fue la misma que concedió el pedido de sus abogados defensores de levantar la medida de aseguramiento por el asesinato del vigilante, al considerar que eran sólidos los argumentos de que ella está en delicado estado de salud y además es mayor de 65 años.



La pena por la muerte de Ochoa la ha pagado en cárceles de Bogotá y de Barranquilla, como la prisión El Bosque. Es a la dirección de ese centro penitenciario a la que llegó el nuevo pedido para que la liberaran.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: