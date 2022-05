Elda Neyis Mosquera García, alias Karina, considerada la guerrillera más temida de las desaparecidas Farc, será la primera excabecilla del antiguo grupo armado en ser condenada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.



La mujer fue acusada de los delitos de secuestro extorsivo agravado, desplazamiento forzado, homicidio, hurto, desaparición forzada, reclutamiento ilícito y violencia basada en género, que dejaron más de 4.500 víctimas.



Los delitos en los que estuvo implicada se refieren al tiempo cuando lideró las filas del antiguo grupo armado, al igual que otros nueves excomandantes de las ex-Farc, quienes reconocieron su responsabilidad en hechos de conflicto en una audiencia concertada.

El fallo condenatorio será leído tras la audiencia en la que los excabecillas (incluida alias Karina) reconocieron hechos victimizantes, y después de que el magistrado Álvaro Fernando Moncayo Guzmán aprobó la solicitud de aceptación de cargos.



Por el momento, continúa la lectura de la audiencia, donde la Sala entrega información recogida a lo largo de investigaciones judiciales y audiencias anteriores.



La historia de 'Karina'

Alias Karina fue reclutada a los 16 años y se desmovilizó en 2008. Todo el tiempo perteneció al bloque Noroccidental de las desaparecidas Farc y se movió por Caldas, Risaralda, Antioquia y Chocó.

La excabecilla de las antiguas Farc hizo un reconocimiento ante Comisión de la Verdad, en un documental, el año pasado. Foto: Claudia Rubio / El Tiempo

Mosquera García fue acusada de los delitos de secuestro extorsivo agravado, desplazamiento forzado, homicidio, hurto, desaparición forzada, reclutamiento ilícito y violencia basada en género, que dejaron más de 4.500 víctimas. Además, entre los uniformados se decía que 'Karina' tenía pactos con el diablo y que jugaba fútbol con la cabeza de los militares.



Cuando se desmovilizó en el 2008, después de estar 24 años en el grupo armado, se convirtió en la mujer de más alto nivel dentro de la guerrilla que dejó la selva. Incluso por ese hecho las entonces Farc llegaron a ofrecer hasta 300 millones de pesos por su cabeza.



Perdió su ojo izquierdo en un enfrentamiento contra miembros de la brigada XVII hace 14 años. Entre los uniformados se decía que 'Karina' tenía pactos con el diablo y que jugaba fútbol con la cabeza de los militares. Ella siempre negó esas versiones, también las que decían que ella castraba a sus enemigos.



En el marco de su proceso en Justicia y Paz, ha confesado los crímenes que lideró estando en la guerrilla. En una de esas sesiones, por ejemplo, describió paso a paso la sangrienta incursión en Pensilvania, Caldas, que dejó a 13 policías y tres civiles muertos.



También confesó lo ocurrido el 4 de marzo del 2006, cuando un grupo bajo su mando se tomó la población de Montebonito, en ese mismo departamento. En esta toma, por la que está condenada a 40 años, murieron un policía y tres civiles.

El proceso

En octubre de 2013, ‘Karina’ confesó su participación en 218 crímenes de género, uno de los capítulos más dramáticos de la guerra. Dijo que en “las políticas de las Farc” estaba el aborto y planificación forzada cometidos principalmente contra menores de edad.

Sé que a cada persona a la que le causé dolor no es fácil que me perdone, pero lo pido y de hecho puede haber muchos que no me perdonen: alias Karina FACEBOOK

TWITTER

“Sé que a cada persona a la que le causé dolor no es fácil que me perdone, pero lo pido y de hecho puede haber muchos que no me perdonen”, indicó ante Justicia y Paz en el 2010.



En el expediente de secuestros se le ha imputado parcialmente su participación en 83 hechos que involucra a 158 víctimas entre 1998 al 2002.



En sus declaraciones a este diario, en marzo del 2009, ‘Karina’ aseguró que su nombre fue utilizado por unos mandos para evitar su responsabilidad. “Yo no metí a una persona en una fosa, fui una combatiente y por eso disparé un arma. Pero decir que yo maté a alguien a sangre fría, nunca. Mi conciencia está tranquila. Yo no soy la culpable de tantos hechos que a mí se me adjudican”, dijo.



Mosquera García hizo parte del grupo de gestores de paz, que son los exguerrilleros de las Farc a los que el Gobierno les dio beneficios penitenciarios a cambio de que ayuden a construir la paz.



Noticia en desarrollo...

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

