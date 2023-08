La suerte jurídica del exnarcoparamilitar Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, podría tomar un nuevo giro, pues se conoció que busca negociar su entrega a la justicia tras una condena a 11 años de cárcel que le impusieron el año pasado.



El excapo ha sido ampliamente mencionado estos días por cuenta de su salida de la cárcel La Picota, a finales del año pasado. De ella hay dos versiones: el Inpec dice que se le dejó en libertad por orden de un juez; sin embargo, la Fiscalía sostiene que había una medida de aseguramiento en contra de este hombre, lo cual impediría su salida de la prisión ubicada en Bogotá.



"Es falsa y temeraria la versión que responsabiliza a la Fiscalía de no cargar

oportunamente a los sistemas oficiales las órdenes de captura vigentes en contra de

Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo", explicó el ente investigador en un comunicado del martes.



Daniel Gutiérrez, director del Inpec. Foto: Inpec

Esto choca con lo entregado por el Inpec, el cual de manera categórica ha insistido en que al momento de verificar durante seis días todos los procesos contra 'Gordo Lindo', nunca les apareció en su registro la medida de aseguramiento que estaría vigente desde el año 2018.



Mientras ello se resuelve -ya la Procuraduría está investigando-, la defensa del exnarcoparamilitar optó por decir que una vez se resuelva la medida de aseguramiento y conozcan que está en firme, pasarán a evaluar la posibilidad de negociar su entrega a la justicia, teniendo en cuenta que con el hábeas corpus que lo dejó en libertad se le tienen que garantizar unos derechos fundamentales.



Su abogada Angélica Martínez le contestó a EL TIEMPO: "No he tenido comunicación con él, pero en criterio de la defensa se podría evaluar la presentación de Francisco Zuluaga bajo una negociación para protección de su seguridad, de su vida".



Esa negociación, según ella, está enfocada a garantizarle la seguridad a su cliente. Es decir, que haya la suficiente seguridad al momento en el que vaya a comparecer ante la justicia, y en el lugar en el que vaya a presentarse.



En todo caso, la penalista resaltó que su defendido no tiene ninguna amenaza que ella conozca, pero el haber hecho parte de Justicia y Paz en su momento, y haber realizado una propuesta para la Jurisdicción Especial para la Paz, podría acarrearle algún tipo de inconveniente.



La condena a 11 años contra 'Gordo Lindo' por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito fue proferida por un juzgado de Cali, y fue apelada ante el Tribunal Superior de esa ciudad.



Carlos López

Redacción Justicia

