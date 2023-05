Ha pasado una semana desde que un juez de ejecución de penas de Barranquilla dictó la orden: Jorge Luis Alfonso López debe volver a la cárcel a pagar su condena por el asesinato de un periodista.



La orden fue dada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el martes, y la entidad preparó el dispositivo para ir hasta la casa en Barranquilla en la que se encontraba 'El Gatico', como lo conocen, para revocar la prisión domiciliaria y llevárselo a la cárcel El Bosque.

Segunda y tercera planta del inmueble donde vivía 'El Gatico'. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Ese día la sorpresa se la llevaron los guardias cuando se dieron cuenta de que el condenado a 29 años por el crimen de un periodista no estaba en su casa. Les dijeron que él había salido de urgencias a un centro médico por complicaciones en su salud.



Los primeros días, como lo informó EL TIEMPO, el pronóstico de Jorge Luis Alfonso López se mantuvo bajo reserva, por lo cual el Inpec no pudo hacer el traslado, respetando la atención médica que se le debe dar a toda persona.



Y una semana después, este medio confirmó que el paradero del hijo de la condenada Enilce López está en una clínica por cuenta de una afección cardíaca, y que la entidad encargada de la custodia de los presos no tiene mayor información sobre un alta médica o un parte que les indique una fecha para llevárselo a El Bosque.

El enredado caso de 'El Gato'

Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de Magangué, Bolívar, fue hallado culpable por su participación en el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins en el año 2005, ejecutado por paramilitares.



El crimen se cometió el 19 de febrero hacia las siete de la noche, cuando el periodista estaba cerca del Parque de la Energía, de Magangué, donde fue interceptado por hombres en una moto, desde la cual el parrillero le disparó el reportero con un arma de fuego.

Funcionarios del Inpec en reseña a Jorge Luis Alfonso López, hijo de alias La Gata. Foto: Archivo particular

Por este caso, en 2017 la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y mantuvo sentencia condenatoria. 'El Gatico' la cumplía detenido hasta inicios de este año, cuando el juez de ejecución de penas Orlando José Petro le otorgó la libertad, tras ser designado como un facilitador de paz por parte del Gobierno de Gustavo Petro.



Luego de despertar una polémica, el mismo juez reversó su decisión y ordenó que el hijo de Enilce López, alias La Gata, fuera a prisión domiciliaria. El juez terminó siendo suspendido de manera provisional, y el condenado fue a parar a su casa de Barranquilla, donde llegaron guardias del Inpec a reseñarlo.



Es de esa misma vivienda de la que salió la semana pasada rumbo a la clínica, en donde permanecerá hasta que las autoridades penitenciarias conozcan bien su dictamen médico y así trasladarlo a El Bosque.



