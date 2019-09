El crimen contra Correa de Andreis por el que pide perdón el Estado

Era sociólogo e ingeniero agrónomo, tenía 53 años, fue rector de la Universidad del Magdalena y profesor en las universidades Simón Bolívar y del Norte, en Barranquilla. Además, hacía lo que hacen los investigadores sociales: investigar, en su caso, cuando lo mataron, sobre desplazamiento forzado en la Costa, ese delito que ha tenido detrás tantos intereses oscuros que se han manifestado eliminando a quienes los incomodan.



Se llamaba Alfredo Correa de Andreis, era cienaguero de nacimiento y barranquillero por adopción, y fue asesinado un 17 de septiembre, como hoy, hace 15 años. Hoy, el Estado pide perdón en Barranquilla por su crimen, tras una condena del Consejo de Estado que lo obligó a hacerlo.

El profesor fue acusado, en 2004, de ser “ideólogo” de las Farc, y apresado por delitos de rebelión que luego no lograron probarle, pese a los informes del extinto DAS y de la Fiscalía General de la Nación de los cuales se originó su señalamiento. Estuvo detenido entre junio y julio. Dos meses después de quedar libre, él y su escolta, Edelberto Ochoa Martínez, fueron asesinados. Era una tarde de viernes. Correa de Andreis recibió dos balazos en una concurrida calle de la capital del Atlántico.



Un año después, un abogado que había servido a los paramilitares y que luego fue asesinado, confesó ante un Juzgado Especializado de Derechos Humanos lo que había escuchado sobre el crimen: “Lo acompañaron hasta la Clínica del Prado para ver si efectivamente estaba muerto y, si no, para rematarlo”, explicó, y a renglón seguido aseguró que había sido “un trabajo por la causa”, es decir, porque lo consideraban enemigo debido a su trabajo social y posiciones políticas.



Correa de Andreis había sido influenciado en su trabajo por el legado de sociólogos como Orlando Fals Borda, como se entiende de su fascinación por la palabra “sentipensante”, que explicaba en 2008 el periodista Ernesto McCausland en EL TIEMPO:



“Sentipensante era una de las palabras favoritas de Alfredo para referirse a la aspiración de llegar a ser hombres cabales que pudieran combinar en la vida, con la misma validez y trascendencia, las dimensiones de la razón y la emoción; y conjurar así esa escisión esquizoide que acusa a nuestra cultura desde siempre. Esa era sin más la meta de su programa.”

La familia de Alfredo Correa de Andreis emprendió una dura lucha para limpiar su nombre. Aquí, Eloísa, su madre, y Magda, su hermana. Foto: Cortesía zonacero.com

El Estado fue condenado por la detención “ilegal” e “injusta” del sociólogo. Primero, en 2013, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó al DAS ofrecer excusas públicas por la muerte del profesor. Esa decisión se hizo efectiva en el 2014. Después, este año, el Consejo de Estado condenó a la Nación por la detención.



Por esos años en que fue asesinado, seguía vivo el poder paramilitar del Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Fiel a un accionar que se repitió en las regiones del país donde actuaron los paramilitares, Correa de Andreis fue asesinado por su pensamiento. Antes de ser asesinado, incluso antes de ser detenido, ya había sido amenazado en una lista negra de 35 nombres de líderes sociales, defensores de derechos humanos y gestores culturales.



En el caso de Correa de Andreis, justo antes de ser asesinado había presentado las conclusiones de un estudio sobre población desplazada en la Costa, donde una máquina de despojo de tierras se empeñó en sacar a los campesinos de sus territorios para favorecer intereses económicos. El profesor defendía que la población desplazada debía ser reconocida como víctima en toda su dimensión, desde la afectación de su patrimonio hasta la pérdida de sus valores y cultura.

Esas actividades académicas fueron juzgadas por la Fiscalía de entonces como una prueba de la “simpatía” de Correa de Andreis con las Farc, por lo cual el Consejo de Estado dejó claro en su condena que “no puede calificarse más que de un trato discriminatorio y prejuicioso, contrario a la dignidad del procesado y que no puede aceptarse como sustento para efectos de restringir la libertad de un ciudadano”.



Además, señaló que el DAS construyó pruebas de forma ilegal, como testimonios inconsistentes de supuestos desmovilizados y seguimientos fotográficos no autorizados por ningún juez. Eso, junto a las pruebas de la familia de Correa sobre sus actividades en los días que según la acusación había visitado campamentos guerrilleros, permitió que el profesor quedara libre.



Según la sentencia del Consejo de Estado, “las labores de inteligencia (del DAS) fueron utilizadas con fines oscuros y para efectos de involucrar falsamente a defensores de derechos humanos”. Por esta razón, uno de los condenados en el caso fue el exdirector del DAS Jorge Noguera, a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.

Además, el jefe del Bloque Norte, ‘Jorge 40’, y dos paramilitares más, uno de ellos como autor material. También, el funcionario del DAS Javier Alfredo Valle Anaya, responsable de fabricar el montaje en contra de Correa de Andreis, quien luego fue subdirector regional del DAS en Santa Marta.



Como el DAS ya no existe, en su lugar pide perdón la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la cual deberá, además, elaborar e instalar dos placas conmemorativas a la memoria del profesor y sociólogo y desarrollar un proyecto de investigación sobre derechos humanos.



