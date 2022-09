La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia absolutoria contra el abogado Alexandre Vernot y, por ende, lo condenó a 72 meses de prisión por su participación dentro del escándalo conocido como caso Hyundai.



El principal implicado en este caso es el empresario Carlos Mattos, y dentro de ese proceso, en febrero de este año Vernot había sido declarado inocente de soborno en actuación penal por parte del juzgado 51 penal de Bogotá.



Esa vez, el juzgado determinó que la Fiscalía General de la Nación "no demostró la teoría del caso para arribar a un conocimiento más allá de toda duda".



No obstante, el tribunal encontró que el hombre sí sobornó con dos millones de dólares a un testigo que estaba hablando en el caso que se le seguía a Carlos Mattos, de quien Vernot era abogado.



Frente a ello, la defensa de Vernot reaccionó contándole a este medio que si bien se enteró de la decisión, no conoce del todo la sentencia condenatoria, y que una vez la revisen, evaluarán las vías jurídicas para presentar un recurso de apelación.



"Tenemos derecho a una apelación contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que se llama la segunda conformidad. Tenemos la convicción absoluta jurídica y moralmente de que el doctor Vernot es inocente".

El caso Álex Vernot

Una vez explotó el escándalo de sobornos de Carlos Mattos a la justicia, su entonces abogado, Álex Vernot, también fue vinculado porque habría estado ofreciendo plata a cambio de beneficios para su cliente.



Por tal motivo se ordenó su captura en 2018 y se abrió un proceso en el que él siempre manifestó que era inocente y que no había ofrecido plata a testigos. Ya en el juicio, el juzgado empezó a evaluar lo aportado por el ente acusador y determinó que no se pudo materializar el soborno de Vernot.



Así las cosas, concluyó que, con las inconsistencias y dudas que había frente a ese expediente, Vernot tenía que ser absuelto, lo cual este jueves se reversó en el Tribunal Superior de Bogotá.



