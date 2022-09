Aunque por el simple video en el que se le ve intentando entrar borracho a un hotel en Cartagena no hay una falta penal, el senador Álex Flórez sí podría tener complicaciones judiciales luego de que la Policía lo denunció por injuria y calumnia.



La grabación, difundida en redes sociales, muestra al congresista ebrio y agrediendo verbalmente a un grupo de agentes de la Policía, quienes grabaron el encuentro.



El senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, protagonizó un enfrentamiento con miembros de las Policía en Cartagena. Foto: Archivo particular

Flórez, según se ve en las imágenes, les gritaba a los uniformados que estaban violando los derechos humanos y que eran unos ladrones y atracadores. Al mismo tiempo, una persona detuvo al congresista para que no se cayera y para que no se fuera contra ellos, intentando alejarlo de la confrontación.



Distintas personas han expresado críticas frente al comportamiento del legislador pero, más allá de ello, solo habría una eventual responsabilidad penal por su actuación con los policías y no por el hecho de estar borracho, explicaron abogados.



Además, aunque la Policía lo denunció por injuria y calumnia, para Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, no son esos los delitos que se configurarían.



"Se equivoca la Policía al considerar que se trata de una situación de injuria y calumnia, pues se trata de un evento de violencia verbal contra funcionarios públicos por estar cumpliendo con su labor, y más proveniente de un congresista, de quien se esperan otras actitudes", explicó.



Añadió que el delito que se evidenciaría del video "es la violencia contra servidor público, y esperaría que la Corte Suprema de Justicia así lo indicara. Si persiste en la injuria y calumnia, la Corte cita a una audiencia de conciliación, donde pueden llegar a un acuerdo. Si la investigación avanza hacia un juicio y hay una condena, son delitos excarcelables cuyas penas no exceden los dos años de prisión, pero que se cumplen en libertad", expresó.



Así mismo, el abogado indicó que, atendiendo lo que se ve en el video, "debe igualmente iniciarse una investigación disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación".

Por su parte, el abogado Camilo Burbano consideró que sí podría configurarse el delito de calumnia, en tanto el senador Flórez señaló a los policías de varios delitos.



"Al ser un senador, la competencia le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, lo primero que se hace es una audiencia de conciliación y eventualmente el proceso puede terminar si la persona se retracta de las afirmaciones", explicó.



De hecho, Flórez, quien inicialmente en la mañana de este viernes afirmó que no se disculparía por lo sucedido, publicó hace un momento unas excusas públicas en sus redes sociales.



"No hay nada que justifique mi comportamiento. De nosotros se espera lo mejor, reconozco que me equivoqué y que sí debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir", señaló.



Añadió: "Ofrezco mis más sinceras disculpas al país, a los empleados y huéspedes del Hotel Caribe, a la Policía Nacional y a la ciudadanía por mi lamentable comportamiento en los hechos ocurridos el 02 de septiembre de 2022 en la ciudad de Cartagena”.

De nosotros se espera lo mejor, reconozco que me equivoqué y que sí debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir. pic.twitter.com/RfdGKerBvH — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 2, 2022

Las penas por estos delitos

De acuerdo con el Código Penal en su artículo 220, la injuria se configura cuando alguien hace a otra persona imputaciones deshonrosas, y su sanción es de 16 a 54 meses de cárcel.



La calumnia, por su parte, según el artículo 221, ocurre cuando alguien imputa falsamente a otra persona de una conducta típica; es decir, de un delito. Su sanción es de 16 a 72 meses de prisión.



Finalmente, la violencia contra servidor público está descrita en el artículo 429 de la norma así: "el que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años".

