Autoridades, a reducir muertes violentas en esta Navidad y Año Nuevo

La temporada de fiestas decembrinas ya está en pleno. Y junto con su alegría, vuelve la alerta por la violencia que se dispara en la última semana del año.



Las autoridades ya emprendieron estrategias para contrarrestar las cifras que hacen de este el mes más violento del año. En el último diciembre, las muertes violentas fueron el 10,33 por ciento de todas las del 2018, con un aumento de 17 por ciento respecto al promedio de ese mes en la última década.



La Policía Nacional destinará 35.000 uniformados específicamente para garantizar la convivencia en las festividades de fin de año.

Un balance presentado por el Instituto de Medicina Legal llama la atención por las cifras de muertes violentas. Esto, debido a que en la última semana del 2018, hasta el 1.° de enero de este año, se registraron 407 homicidios. Esta cifra quebró la tendencia de reducción del 2017, cuando se presentaron 382, respecto a las 396 del año inmediatamente anterior.



En las últimas fiestas de fin de año, los homicidios representaron el 47,7 por ciento de todas las muertes violentas entre el 24 de diciembre y el primero de enero del 2019.



Otra cifra que aumentó en la últimas Navidad y Año Nuevo fue la de accidentes de transporte: fueron 259, es decir, 40 casos más que el año anterior. También aumentaron los suicidios, que fueron 89, frente a los 79 que ocurrieron tanto en la última semana del 2017 como en la del 2016, respectivamente.



Al mismo tiempo, disminuyeron las lesiones no fatales. Sin embargo, la directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García Fino, explica que esta no es una noticia tan positiva, porque puede haber una correspondencia entre esa reducción y el aumento de los homicidios. “Son lesiones más severas, que llegan a ser fatales. Se trata de una violencia más intensa”, dice.



Por esa razón, el reto de las autoridades es continuar la reducción que se presentó hace un año. Mientras que hacia el fin del 2016 fueron 4.089 casos, dos años después se redujo a 3.309. Pero al mismo tiempo, su otro reto es reducir las tendencias de homicidios.



También se redujeron los casos de violencia intrafamiliar y de pareja. En cambio, aumentaron los casos de violencia sexual, que pasaron de 335 en 2016 y 337 en 2017, a 376 en 2018, hace un año.



Los contextos familiares y de amigos con exceso de licor son de los más problemáticos. García Fino calcula que más del 60 por ciento de homicidios de estas fechas ocurren allí.



“La invitación no es a tener más policías cuidándonos, porque no entran al interior de nuestras casas a protegernos, sino a que pensemos el cuidado desde la familia y la comunidad”, dice la directora de Medicina Legal.

Seguridad en las carreteras

El año pasado, 709 personas murieron en accidentes viales en diciembre, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Por eso, la Policía puso en marcha la campaña ‘En Navidad, el mejor regalo es llegar bien a casa’.



Y de acuerdo con Medicina Legal, solo en la última semana del año, los fallecidos por esta razón fueron 259, mientras que los heridos ascendieron a 777, más que los 709 del 2017, pero menos que los 1.075 del 2016.



Parte de la estrategia de la Policía se concentrará en las principales ciudades, debido a que el 56 por ciento de muertes en la vía ocurren en las mayores áreas urbanas del país.



Para toda la época decembrina, hasta el puente de Reyes, las autoridades policiales estiman que habrá cerca de 17,2 millones de registros de pasos de vehículos por los peajes del país.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com