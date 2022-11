Desde una cárcel de Miami, Estados Unidos, y vestido con uniforme azul oscuro, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus compareció ante un juez. Lo hizo atendiendo la cita de un juzgado de Antioquia en el que tiene abierto un proceso por extinción de dominio relacionado al ‘cartel de la Hemofilia’.



Entre los procesados en el caso también está el papá del exmandatario, Alejandro Eugenio Lyons de la Espriella. A ambos se les intenta establecer si habrían incrementado su fortuna con la millonaria suma de dinero que Lyons Muskus dijo recibir en medio del escándalo que dejó a varias personas judicializadas.



Este capítulo por extinción tiene en juego aproximadamente una docena de ubicados en Sucre y Córdoba, los cuales presuntamente están en manos de testaferros puestos por el exgobernador. De comprobarse algún error, las propiedades les serían arrebatadas y pasarían a manos de la Nación, no obstante, el proceso sigue vivo y para oír qué tenía por decir como afectado, el despacho lo escuchó en compañía de su abogado y las demás partes.



La cita virtual se realizó a las 9 de la mañana del 26 de octubre, y en ella, el exmandatario departamental tomó gran parte de la sesión para explicar, palabras más, palabras menos, que su intervención la hizo atendiendo al proceso de colaboración con la justicia norteamericana y colombiana que él tiene tras los escándalos por el ‘cartel de la Hemofilia’ y el ‘cartel de la Toga’.

“Esta declaración la hago dentro del marco de mi principio de oportunidad y la colaboración que tengo con la justicia de mi país y la de Estados Unidos”, expresó el exgobernador.



Así mismo, en la audiencia detalló en qué año y en qué meses entraron a sus bolsillos recursos de origen ilícito, y cómo se los repartió. Del recuento, que le tomó un par de horas, concluyó que los bienes que hoy le cuestionan no fueron producto de negocios irregulares.



Las andanzas de Lyons

Pasadas las 10 de la mañana del miércoles 26, Alejandro Lyons reconoció que, en efecto, él recibió 1.900 millones de pesos de un negocio ilegal mientras fue gobernador de Córdoba, pero que a su patrimonio solo entraron 950 millones de pesos. La otra mitad de la tajada fue a parar, según el afectado, a manos de Musa Besaile.



“Ese dinero lo recibí en marzo de 2014, fue entre el 15 de marzo y finales”, le indicó al juez, añadiendo que la jugosa suma se la entregó el contratista Jesús Henao, a través de Sami, una persona de su entera confianza.



Pasados unos minutos, Lyons tejió el relato de cómo empezaron las sospechosas movidas de dinero, hasta llegar al capítulo del ‘cartel de la Hemofilia’. Según sus cuentas, por ese escándalo recibió 4.000 millones de pesos, y mencionando otros nombres y apellidos, indicó que la repartida fue igual: 50 por ciento para él y 50 por ciento para Musa.

"Parte de esos recursos terminaron en el pago de un soborno en la Corte, pero yo no tuve participación en eso, fue algo de Musa", resaltó el exgobernador, no sin antes aclarar que se atrevía a decir eso porque en el principio de oportunidad que pactó con la Fiscalía General de la Nación se comprometió a devolver los 2.950 millones de pesos que recibió de actividades irregulares. De hecho, recalcó que dio 1.050 millones más a título de reparación.



En cuanto a las propiedades en juego por el proceso de extinción de dominio, el juez le preguntó si había relación alguna con los recursos adquiridos de forma ilegal, a lo cual Alejandro Lyons respondió que cuando su papá consiguió los predios, no había recibido dinero irregular alguno de regalías o el ‘cartel de la Hemofilia’.



La explicación que dio hace parte de un expediente muy es distinto a los procesos penales y disciplinarios que derivaron en castigos a varias personas, y que de hecho tiene una acusación pendiente contra Lyons que por diversos motivos no ha podido realizarse.

Excusa en la Corte

El 6 de junio de 2019, a Alejandro Lyons se le formuló imputación de cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Estos tienen relación con el ‘cartel de la Hemofilia’, por el cual se programó acusarlo en abril de 2020 ante la Corte Suprema de Justicia.



Sin embargo, desde entonces, la audiencia no ha podido realizarse por la pandemia, la agenda de la Sala de Primera Instancia, la dificultad para que Lyons se conecte desde la cárcel y las incapacidades de la defensa del exgobernador. De hecho, para este 2 de noviembre estaba programada por quinta ocasión, pero el abogado defensor volvió a presentar una excusa médica.



Los dos procesos que afronta, el de extinción y el penal, quedaron aplazados para el próximo año. En el primero, tras su intervención se tendrán que incorporar pruebas documentales, pasar a los alegatos de conclusión y posteriormente conocer la sentencia que podría privarlo de varios predios.



Como antecedente, hace un año Lyons y su papá se sometieron a sentencia anticipada en dos ocasiones, pues admitieron que consiguieron bienes con actividades ilícitas a nombre de terceros en el periodo en el que fue gobernador de Córdoba el detenido en Estados Unidos, quien, a propósito, está pedido en extradición por parte del Ministerio de Justicia desde el 3 de julio de 2018.



