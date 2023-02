Detalles tras la captura de siete personas en una finca de El Cerrito, Valle del Cauca, en la que fue hallada una fosa, siguen saliendo a la luz en las últimas horas. Agentes del CTI de la Fiscalía encontraron cerca de la hacienda La María un segundo cuerpo que sería de alias La Muerte, persona que habría estado cuando se produjeron las capturas.



La revelación se dio a la par de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que se adelantó este miércoles a las 7 de la noche. En ella, un juzgado determinó que deben ir a la cárcel los detenidos, entre quienes están Silvio Santiago Montaño Roa, hijo de la alcaldesa de El Cerrito, Luz Dary Roa; y Juan Pablo Montaño Sánchez, su sobrino.



El hallazgo del último cuerpo tomó a los agentes de la Seccional de la Fiscalía de Cali por sorpresa. Ante ello, investigadores de su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) enviaron el cadáver a Medicina Legal para que haga las respectivas diligencias forenses. El primer muerto que apareció en la hacienda ya fue identificado como Ederley Arenas Fernández, quien presentó varios impactos de bala.



Esta víctima era quien estaba cerca del bar de la hacienda ubicada en el corregimiento Santa Elena, donde fue hallada la fosa en la que justo iba a ser enterrada por los hombres detenidos.



Disparos cerca de la hacienda

Durante la investigación, uniformados de la Sijin y la Fiscalía dieron a conocer que la señal de que el pasado 30 de enero algo raro pasaba en la hacienda La María vino por cuenta de dos hombres que de manera sospechosa fueron captados corriendo hacia dicho lugar.

Silvio Montaño, hijo de la alcaldesa de El Cerrito Foto: Fiscalía

Ante la alarma, policías que estaban por el sector fueron a interceptarlos, y la respuesta que recibieron fueron disparos con armas de fuego, los cuales dejaron herido a uno de los cuatro patrulleros. La situación llevó a pedir refuerzos al cuadrante de Santa Elena, con los cuales se llegó hasta el refugio de los dos hombres que huyeron: la hacienda.



Fue en la inspección en la que las autoridades capturaron a los dos familiares de la alcaldesa junto a Darwin Andrés Moncada, Julián Andrés Manzano, Jhoan Andrés Angulo, Adair Enrique Becerra y un joven de 18 años.



Además, les decomisaron siete pistolas, una de ellas con capacidad para atravesar vehículos blindados, proveedores, dos escopetas, una mira holográfica para pistola y municiones.



Tras el operativo de captura, los policías se encontraron el cuerpo sin vida de la víctima que según las hipótesis preliminares, iba a ser enterrada en la fosa. Y ya en las diligencias ante un juzgado de control de garantías de Cali, se anunció que cuatro de los siete detenidos tenían anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, violencia intrafamiliar, lesiones personales, daño en bien ajeno, hurto calificado y tráfico de estupefacientes.

Fosa en hacienda de El Cerrito, donde capturaron al hijo de la alcaldesa del pueblo. Foto: Fiscalía

Precisamente, Silvio Montaño Roa, hijo de la alcaldesa, tiene anotaciones -como indiciado- por lesiones personales, violencia intrafamiliar, y daño en bien ajeno. Mientras que su primo Juan Pablo tiene registrados procesos -en la misma calidad de indiciado- por hurto calificado.



Otro de los hallazgos que se establecieron en las indagaciones preliminares es que la hacienda Santa Elena estaba vinculada a un proceso de extinción de dominio, y desde 2020 permanecía bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



No obstante, esa entidad explicó en un comunicado que no administra dicha finca, pues no maneja predios sin medida cautelar y que no hayan sido entregados por la Fiscalía.

La finca en Cerrito, Valle donde intentaron sepultar un cadaver, no está bajo administración de la SAE.



Seguimos trabajando para transparentar el inventario y el control efectivo de los bienes. pic.twitter.com/wHe6WiTovX — Sociedad de Activos Especiales (@activosSAE) February 2, 2023

"La SAE a través de su regional sur occidente se desplazó hasta el lugar para verificar a través de diferentes herramientas y procedimientos que el bien no se encuentra registrado en el inventario, y adicional se pudo cotejar que de acuerdo al certificado de tradición del predio, no cuenta con una medida cautelar de extinción de dominio", expresó la entidad, aunque se reconoció que hay varias inconsistencias en el inventario, como lo conoce la opinión pública.



Los agentes del ente acusador también manejan la hipótesis de que en total eran 10 personas las que planeaban enterrar el cuerpo en la fosa, y que las otras tres alcanzaron a fugarse. Una de ellas sería 'La Muerte'.



Por ahora, el juez avaló la imputación de cargos por ser supuestamente coautores de los delitos de homicidio agravado, cuatro de ellos por homicidio en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y fabricación, y tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones de uso personal.



Todos los procesados no aceptaron los cargos, y por el pedido de la Seccional Cali de la Fiscalía, el despacho autorizó que los siete hombres sean recluidos en la cárcel Villahermosa, de Cali.



