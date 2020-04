Alcalde de Popayán, positivo por coronavirus, no aceptará cargos

Iván Cancino, abogado del alcalde de Popayán, Juan Carlos López afirmó que, si bien todavía no hay fecha para la audiencia de imputación de cargos, el alcalde “jamás aceptará cargos”.



Dijo que, una vez tengan conocimiento de cuándo se llevaría a cabo la audiencia, evaluarán si piden aplazamiento de la misma por enfermedad debido a que el alcalde López actualmente se encuentra en aislamiento y recuperándose físicamente luego de ser contagiado con coronavirus.

López es procesado por falsedad ideológica en documento público por presuntamente haber omitido información al ingresar el pasado 14 de marzo a la Casa de Nariño a una reunión con el presidente Iván Duque y otros alcaldes del país. La Casa Militar de la Presidencia cuenta con un control de ingreso el cual incluye, entre otras cosas, un cuestionario en el que se hacían preguntas sobre su estado de salud y si había visitado otros países.

Cuando realizó dicho cuestionario, el mandatario respondió “no” a las siguientes preguntas: ¿Síntomas, fiebre o tos?, ¿visitó algún país en los últimos 14 días? y ¿tuvo contacto con personas con síntomas?



Debido a esto, se le acusa por no haber informado que, el mes inmediatamente anterior, estuvo en Marruecos y también por no haberse aislado preventivamente una vez llegó a Colombia.



Respecto a los hechos, por medio de un video, el mandatario dijo que a su llegada al país “no estaban vigentes las normas relacionadas con el aislamiento preventivo” y, en efecto, dicha medida empezó a regir el 12 de marzo, cuando López ya se había reunido con Duque por primera vez.



Sin embargo, fue en la inauguración del certamen ‘Vive Popayán en Bogotá’ cuando Duque y López compartieron tarima y estrecharon sus manos. Al evento asistieron otros políticos como Claudia López, sin embargo ella no tuvo contacto con el mandatario.



Debido a estos hechos, al presidente Iván Duque se le realizaron pruebas para determinar si había sido contagiado, lo mismo a la alcaldesa de Bogotá, en ambos casos fueron negativas.



Cancino señaló que demostrarán que el mandatario no incurrió en los delitos mencionados.

